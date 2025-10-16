Собаки лают — караван идёт: как Индия защищает свои интересы на рынке энергоресурсов

Власти Индии отреагировали на высказывания президента США Дональда Трампа о якобы отказе Индии от закупок российской нефти. Официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал подчеркнул, что страна продолжит диверсифицировать источники энергоснабжения, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Clément Bardot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Индии

Приоритет энергетической политики Индии

Джайсвал отметил, что Индия, будучи одним из крупнейших импортёров нефти и газа, ставит во главу угла защиту интересов своих потребителей в условиях волатильного энергетического рынка. Он заявил, что политика импорта энергоресурсов полностью подчинена этой задаче, а стабилизация цен и обеспечение надёжности поставок являются ключевыми целями. Стратегия диверсификации поставщиков, соответствующая рыночным реалиям, является частью этой политики.

Сотрудничество с США в энергетической сфере

Представитель МИД Индии также упомянул о заинтересованности администрации Трампа в развитии энергетического сотрудничества с Индией, подчеркнув, что обсуждения в этой области продолжаются. Он отметил, что Индия последовательно стремится к увеличению закупок энергоресурсов в Соединённых Штатах.

Предыстория заявлений Трампа

Накануне Дональд Трамп сообщил о якобы данном ему премьер-министром Индии Нарендрой Моди обещании прекратить закупки российской нефти. Трамп уточнил, что этот процесс не будет мгновенным, но уже запущен и близится к завершению, допустив возобновление закупок после урегулирования украинского кризиса.