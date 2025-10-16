Собаки лают — караван идёт: как Индия защищает свои интересы на рынке энергоресурсов

Власти Индии отреагировали на высказывания президента США Дональда Трампа о якобы отказе Индии от закупок российской нефти. Официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал подчеркнул, что страна продолжит диверсифицировать источники энергоснабжения, пишет EADaily.
Джайсвал отметил, что Индия, будучи одним из крупнейших импортёров нефти и газа, ставит во главу угла защиту интересов своих потребителей в условиях волатильного энергетического рынка. Он заявил, что политика импорта энергоресурсов полностью подчинена этой задаче, а стабилизация цен и обеспечение надёжности поставок являются ключевыми целями. Стратегия диверсификации поставщиков, соответствующая рыночным реалиям, является частью этой политики.
Представитель МИД Индии также упомянул о заинтересованности администрации Трампа в развитии энергетического сотрудничества с Индией, подчеркнув, что обсуждения в этой области продолжаются. Он отметил, что Индия последовательно стремится к увеличению закупок энергоресурсов в Соединённых Штатах.
Накануне Дональд Трамп сообщил о якобы данном ему премьер-министром Индии Нарендрой Моди обещании прекратить закупки российской нефти. Трамп уточнил, что этот процесс не будет мгновенным, но уже запущен и близится к завершению, допустив возобновление закупок после урегулирования украинского кризиса.
Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?