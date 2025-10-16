Мировые лидеры судоходства: эта десятка стран управляет морями

Согласно данным Управления ООН по торговле и развитию, мировой торговый флот играет ключевую роль в глобальной экономике, обеспечивая транспортировку около 80% мирового объёма товаров.
Но какие страны лидируют по количеству зарегистрированных судов? Ниже представлен рейтинг 10 самых больших торговых флотов мира по состоянию на 2023 год.
Источником данных для этой визуализации стал The World Factbook, в котором сравнивается количество зарегистрированных торговых судов (тоннажем 1000 регистровых тонн и более) в различных государствах и процент от общего числа.
Каждое коммерческое судно должно быть зарегистрировано в соответствии с законодательством определённой страны, которая в свою очередь несёт ответственность за контроль безопасности судна, условий труда и экологических норм.
На практике многие судовладельцы предпочитают регистрировать свои суда за пределами родных стран. Так называемые "удобные флаги", предлагаемые такими странами, как Панама и Либерия, обеспечивают более низкие сборы, упрощённое регулирование и даже налоговые скидки.
В результате флаг судна может не иметь прямой связи с происхождением его владельцев.
Индонезия занимает первое место: 11 422 торговых судна зарегистрированы под её флагом. Обширный архипелаг страны, состоящий из более чем 17 000 островов, делает морской транспорт жизненно важным для торговли.
Закон о каботаже, требующий, чтобы суда, работающие в водах Индонезии, ходили под её флагом, дополнительно увеличивает размер её торгового флота. Такое сочетание географических факторов и государственной политики позволило Индонезии обойти Китай и Панаму, мировых лидеров судоходства.
