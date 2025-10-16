Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Даже в пасмурную погоду можно почувствовать Сицилию — просто запеките треску вот так
Радиатор, который стал украшением: как инженерная необходимость превратилась в символ
Меньше, чем у Жигулей, но мощнее в два раза: как итальянцы превратили 1.6 литра в легенду
Секреты брака Влад Соколовского: певец объяснил, как психотерапия спасла их отношения
Цветёт только у избранных: куда поставить толстянку, чтобы пошли и бутоны, и деньги
Пока все летят в Дубай, настоящая сказка прячется в шести часах от Москвы — чем удивит Маскат
Пока человечество спорит о климате, океан открыл свой секрет: под морем есть источник важнее золота
Осень в голове — и это комплимент: модные оттенки, которые делают лицо моложе
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине

Мировые лидеры судоходства: эта десятка стран управляет морями

2:58
Экономика

Согласно данным Управления ООН по торговле и развитию, мировой торговый флот играет ключевую роль в глобальной экономике, обеспечивая транспортировку около 80% мирового объёма товаров.

Грузовое судно
Фото: flickr.com by Maersk Line, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Грузовое судно

Но какие страны лидируют по количеству зарегистрированных судов? Ниже представлен рейтинг 10 самых больших торговых флотов мира по состоянию на 2023 год.

Данные и их анализ

Источником данных для этой визуализации стал The World Factbook, в котором сравнивается количество зарегистрированных торговых судов (тоннажем 1000 регистровых тонн и более) в различных государствах и процент от общего числа.

  • Индонезия — 11,422, 11.0%
  • Китай — 8,314, 8.0%
  • Панама — 8,174, 7.9%
  • Япония — 5,229, 5.0%
  • Либерия — 4,821, 4.7%
  • Маршалловы Острова — 4,180, 4.0%
  • США — 3,533, 3.4%
  • Сингапур — 3,202, 3.1%
  • Россия — 2,910, 2.8%
  • Гонконг — 2,537, 2.4%

Почему суда регистрируются под иностранными флагами

Каждое коммерческое судно должно быть зарегистрировано в соответствии с законодательством определённой страны, которая в свою очередь несёт ответственность за контроль безопасности судна, условий труда и экологических норм.

На практике многие судовладельцы предпочитают регистрировать свои суда за пределами родных стран. Так называемые "удобные флаги", предлагаемые такими странами, как Панама и Либерия, обеспечивают более низкие сборы, упрощённое регулирование и даже налоговые скидки.

В результате флаг судна может не иметь прямой связи с происхождением его владельцев.

Индонезия — лидер по числу торговых судов

Индонезия занимает первое место: 11 422 торговых судна зарегистрированы под её флагом. Обширный архипелаг страны, состоящий из более чем 17 000 островов, делает морской транспорт жизненно важным для торговли.

Закон о каботаже, требующий, чтобы суда, работающие в водах Индонезии, ходили под её флагом, дополнительно увеличивает размер её торгового флота. Такое сочетание географических факторов и государственной политики позволило Индонезии обойти Китай и Панаму, мировых лидеров судоходства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Садоводство, цветоводство
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Наука и техника
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Популярное
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда

Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?

Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин Санкции для телевизора, исключения для бизнеса: как Лондон воюет с Россией — на бумаге Юрий Бочаров Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Даже в пасмурную погоду можно почувствовать Сицилию — просто запеките треску вот так
Радиатор, который стал украшением: как инженерная необходимость превратилась в символ
Меньше, чем у Жигулей, но мощнее в два раза: как итальянцы превратили 1.6 литра в легенду
Секреты брака Влад Соколовского: певец объяснил, как психотерапия спасла их отношения
Цветёт только у избранных: куда поставить толстянку, чтобы пошли и бутоны, и деньги
Пока все летят в Дубай, настоящая сказка прячется в шести часах от Москвы — чем удивит Маскат
Мировые лидеры судоходства: эта десятка стран управляет морями
Пока человечество спорит о климате, океан открыл свой секрет: под морем есть источник важнее золота
Осень в голове — и это комплимент: модные оттенки, которые делают лицо моложе
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.