Мировые лидеры судоходства: эта десятка стран управляет морями

Экономика

Согласно данным Управления ООН по торговле и развитию, мировой торговый флот играет ключевую роль в глобальной экономике, обеспечивая транспортировку около 80% мирового объёма товаров.

Фото: flickr.com by Maersk Line, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Грузовое судно

Но какие страны лидируют по количеству зарегистрированных судов? Ниже представлен рейтинг 10 самых больших торговых флотов мира по состоянию на 2023 год.

Данные и их анализ

Источником данных для этой визуализации стал The World Factbook, в котором сравнивается количество зарегистрированных торговых судов (тоннажем 1000 регистровых тонн и более) в различных государствах и процент от общего числа.

Индонезия — 11,422, 11.0%

Китай — 8,314, 8.0%

Панама — 8,174, 7.9%

Япония — 5,229, 5.0%

Либерия — 4,821, 4.7%

Маршалловы Острова — 4,180, 4.0%

США — 3,533, 3.4%

Сингапур — 3,202, 3.1%

Россия — 2,910, 2.8%

Гонконг — 2,537, 2.4%

Почему суда регистрируются под иностранными флагами

Каждое коммерческое судно должно быть зарегистрировано в соответствии с законодательством определённой страны, которая в свою очередь несёт ответственность за контроль безопасности судна, условий труда и экологических норм.

На практике многие судовладельцы предпочитают регистрировать свои суда за пределами родных стран. Так называемые "удобные флаги", предлагаемые такими странами, как Панама и Либерия, обеспечивают более низкие сборы, упрощённое регулирование и даже налоговые скидки.

В результате флаг судна может не иметь прямой связи с происхождением его владельцев.

Индонезия — лидер по числу торговых судов

Индонезия занимает первое место: 11 422 торговых судна зарегистрированы под её флагом. Обширный архипелаг страны, состоящий из более чем 17 000 островов, делает морской транспорт жизненно важным для торговли.

Закон о каботаже, требующий, чтобы суда, работающие в водах Индонезии, ходили под её флагом, дополнительно увеличивает размер её торгового флота. Такое сочетание географических факторов и государственной политики позволило Индонезии обойти Китай и Панаму, мировых лидеров судоходства.