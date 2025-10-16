Венгрия установила рекорд по закупкам российского газа — Европа негодует

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в этом году объём поставок природного газа из России уже достиг около 6 миллиардов кубометров, что значительно превышает объёмы предыдущих лет. Это соответствует более 21 миллиону кубометров в сутки.

Фото: commons.wikimedia.org by Cancillería del Ecuador from Ecuador, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Петер Сийярто

По словам министра, Венгрия намерена установить новый рекорд по закупкам газа. Тем не менее, он подчеркнул, что у оставшейся инфраструктуры есть ограничения, и она не сможет полностью компенсировать потерю российских поставок.

В последние недели европейские политики, а также президент США Дональд Трамп призывали Венгрию прекратить импорт российских энергоресурсов. В ответ на это Сийярто заявил, что стране нужны "больше источников и больше маршрутов".