Сюрприз в чеке: Ставрополье столкнулось с новым витком цен на продукты питания

На Ставрополье наблюдается устойчивый рост цен на продукты питания, причем динамика этого процесса вызывает удивление. Рассмотрим, какие товары в регионе показали наибольший скачок в стоимости.

Овощная корзина

Лидерами подорожания вновь стали помидоры. За период с 7 по 13 октября в Ставропольском крае их цена увеличилась более чем на 6%, достигнув 167,8 рублей за килограмм, пишет newstracker.ru.

Значительно выросла стоимость огурцов — более чем на 5%, теперь килограмм стоит 140 рублей. Зафиксировано увеличение цены на морковь (на 1,2%) и свеклу (на 4,6%), которые сейчас продаются по 35,5 и 36,7 рублей за килограмм соответственно. Картофель подорожал сразу на 3%.

Рост цен на другие продукты питания

В перечень продуктов, отметившихся в росте цен, вошли также вермишель (+1%) и яйца (+1,2%). Молочные продукты также показали рост: сыры всех видов подорожали на 1,1%, вареная колбаса — почти на 2%, а курица — на 1%.

Незначительное повышение цен наблюдается на сливочное масло, сметану и творог, черный чай и соль (менее 1%). Небольшой рост зафиксирован и на хлеб, а также некоторые виды круп.