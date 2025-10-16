Сюрприз в чеке: Ставрополье столкнулось с новым витком цен на продукты питания

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:34
Экономика

На Ставрополье наблюдается устойчивый рост цен на продукты питания, причем динамика этого процесса вызывает удивление. Рассмотрим, какие товары в регионе показали наибольший скачок в стоимости.

продукты питания
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
продукты питания

Овощная корзина

Лидерами подорожания вновь стали помидоры. За период с 7 по 13 октября в Ставропольском крае их цена увеличилась более чем на 6%, достигнув 167,8 рублей за килограмм, пишет newstracker.ru.

Значительно выросла стоимость огурцов — более чем на 5%, теперь килограмм стоит 140 рублей. Зафиксировано увеличение цены на морковь (на 1,2%) и свеклу (на 4,6%), которые сейчас продаются по 35,5 и 36,7 рублей за килограмм соответственно. Картофель подорожал сразу на 3%.

Рост цен на другие продукты питания

В перечень продуктов, отметившихся в росте цен, вошли также вермишель (+1%) и яйца (+1,2%). Молочные продукты также показали рост: сыры всех видов подорожали на 1,1%, вареная колбаса — почти на 2%, а курица — на 1%.

Незначительное повышение цен наблюдается на сливочное масло, сметану и творог, черный чай и соль (менее 1%). Небольшой рост зафиксирован и на хлеб, а также некоторые виды круп.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
