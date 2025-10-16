Северный морской путь открывает новые горизонты в логистике: лосось с Камчатки доставили в Мурманск

Мурманск принял партию рыбных изделий, прибывших по Северному морскому пути с Камчатки. Значительную часть груза составил свежий лосось текущего сезона.
Организацию транспортировки рыбы по арктическому маршруту взяла на себя компания "Меридиан Сервис", входящая в группу компаний ТД "Камчатский меридиан". Судно доставило 1750 тонн рыбной продукции, включая лосося нынешней путины и рыбу ценных пород. В дальнейшем эта продукция будет распределена по различным российским регионам.
Евгений Карпов, один из основателей ТД "Камчатский меридиан", сообщил изданию Fishnews, что рефрижератор "Орион-1" начал загрузку 15 сентября и достиг Мурманского морского рыбного порта 8 октября. Представитель подчеркнул, что транспортировка по Северному морскому пути обеспечивает преимущества в плане времени и финансовых затрат.
