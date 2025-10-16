Северный морской путь открывает новые горизонты в логистике: лосось с Камчатки доставили в Мурманск

Экономика

Мурманск принял партию рыбных изделий, прибывших по Северному морскому пути с Камчатки. Значительную часть груза составил свежий лосось текущего сезона.

Фото: commons.wikimedia.org by Marlith, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лосось, предназначенный для употребления в пищу

Освоение арктического маршрута

Организацию транспортировки рыбы по арктическому маршруту взяла на себя компания "Меридиан Сервис", входящая в группу компаний ТД "Камчатский меридиан". Судно доставило 1750 тонн рыбной продукции, включая лосося нынешней путины и рыбу ценных пород. В дальнейшем эта продукция будет распределена по различным российским регионам.

Преимущества маршрута

Евгений Карпов, один из основателей ТД "Камчатский меридиан", сообщил изданию Fishnews, что рефрижератор "Орион-1" начал загрузку 15 сентября и достиг Мурманского морского рыбного порта 8 октября. Представитель подчеркнул, что транспортировка по Северному морскому пути обеспечивает преимущества в плане времени и финансовых затрат.