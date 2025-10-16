Меньше работы — больше перемен: как четырёхдневка может дать отдых или забрать силы

В Нидерландах, Армении и Азербайджане, согласно исследованию Всеобщей конфедерации профсоюзов, наблюдаются самые короткие рабочие недели — от 31 до 35 часов.
В России стандартная рабочая неделя составляет 38 часов. Несмотря на обсуждение идеи четырёхдневной рабочей недели, эксперты предупреждают о рисках, таких как повышенная утомляемость работников и снижение качества выполняемой работы.
Стандартом для многих стран, включая СНГ, США и Канаду, остаётся 40-часовая рабочая неделя. Однако в некоторых европейских странах это время значительно меньше. К странам с короткой рабочей неделей (до 36 часов) относятся Бельгия, Германия, Дания, Франция и Швеция.
В Европе также внедряются меры по защите работников от переработок, такие как "право на отключение", запрещающее рабочие коммуникации вне рабочего времени. В постсоветских странах помимо 40-часовой нормы предусмотрены сокращённые графики для определённых категорий граждан, сообщает argumenti.ru.
Дискуссия о переходе на четырёхдневку в России активизировалась в 2019 году после заявления Дмитрия Медведева. С тех пор проводились эксперименты по сокращению рабочей недели в Великобритании, Исландии, ОАЭ и других странах с разными результатами. Однако, на законодательном уровне инициатива пока не закреплена.
В 2024 году был отклонён законопроект о сокращении рабочей недели для матерей с двумя и более детьми, а в 2025 году в Госдуму поступило несколько новых предложений:
Все эти инициативы находятся на стадии рассмотрения. Согласно опросу SuperJob, более половины россиян поддерживают четырёхдневку, однако 87% работодателей против из-за нехватки кадров.
Трудовой кодекс РФ не предусматривает четырёхдневную неделю, устанавливая лишь верхний предел в 40 часов. Работодатель может привлекать сотрудников к сверхурочной работе, которая должна оплачиваться в повышенном размере:
По словам юриста Софьи Лукиновой, для сверхурочной работы обычно требуется согласие сотрудника, но в экстренных ситуациях оно не нужно. Беременных женщин и несовершеннолетних работников нельзя привлекать к переработкам.
Эксперты выделяют несколько серьёзных вызовов, связанных с переходом на четырёхдневку.
1. Психологический аспект: психолог Анастасия Хелемеля сообщает о "компрессии задач", когда рабочий объём пытаются уместить в короткий срок, что вызывает стресс и выгорание.
2. Экономический аспект: эксперт Анастасия Горелкина указывает на возможные негативные последствия для экономики, если не произвести глубокую перестройку.
3. Организационный аспект: генеральный директор Роман Ерхов считает необходимостью пилотные проекты и трансформацию бизнес-процессов для успешного перехода.
Если у сотрудника возникают переработки, он может:
