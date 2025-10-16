Меньше работы — больше перемен: как четырёхдневка может дать отдых или забрать силы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:13
Экономика

В Нидерландах, Армении и Азербайджане, согласно исследованию Всеобщей конфедерации профсоюзов, наблюдаются самые короткие рабочие недели — от 31 до 35 часов.

Обсуждение рабочих вопросов в коллективе
Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия", https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Обсуждение рабочих вопросов в коллективе

В России стандартная рабочая неделя составляет 38 часов. Несмотря на обсуждение идеи четырёхдневной рабочей недели, эксперты предупреждают о рисках, таких как повышенная утомляемость работников и снижение качества выполняемой работы.

Сравнение норм рабочего времени

Стандартом для многих стран, включая СНГ, США и Канаду, остаётся 40-часовая рабочая неделя. Однако в некоторых европейских странах это время значительно меньше. К странам с короткой рабочей неделей (до 36 часов) относятся Бельгия, Германия, Дания, Франция и Швеция.

В Европе также внедряются меры по защите работников от переработок, такие как "право на отключение", запрещающее рабочие коммуникации вне рабочего времени. В постсоветских странах помимо 40-часовой нормы предусмотрены сокращённые графики для определённых категорий граждан, сообщает argumenti.ru.

История обсуждений о четырёхдневной неделе в России

Дискуссия о переходе на четырёхдневку в России активизировалась в 2019 году после заявления Дмитрия Медведева. С тех пор проводились эксперименты по сокращению рабочей недели в Великобритании, Исландии, ОАЭ и других странах с разными результатами. Однако, на законодательном уровне инициатива пока не закреплена.

В 2024 году был отклонён законопроект о сокращении рабочей недели для матерей с двумя и более детьми, а в 2025 году в Госдуму поступило несколько новых предложений:

  •  сокращение рабочего дня на час перед выходными;
  • установление 30-часовой недели для большинства работников;
  •  введение гибкого графика для многодетных родителей.

Все эти инициативы находятся на стадии рассмотрения. Согласно опросу SuperJob, более половины россиян поддерживают четырёхдневку, однако 87% работодателей против из-за нехватки кадров.

Трудовое законодательство и сверхурочные

Трудовой кодекс РФ не предусматривает четырёхдневную неделю, устанавливая лишь верхний предел в 40 часов. Работодатель может привлекать сотрудников к сверхурочной работе, которая должна оплачиваться в повышенном размере:

  •  первые два часа — не менее чем в полуторном размере;
  •  последующие часы — не менее чем в двойном размере.

По словам юриста Софьи Лукиновой, для сверхурочной работы обычно требуется согласие сотрудника, но в экстренных ситуациях оно не нужно. Беременных женщин и несовершеннолетних работников нельзя привлекать к переработкам.

Риски и перспективы сокращения рабочей недели

Эксперты выделяют несколько серьёзных вызовов, связанных с переходом на четырёхдневку.

1. Психологический аспект: психолог Анастасия Хелемеля сообщает о "компрессии задач", когда рабочий объём пытаются уместить в короткий срок, что вызывает стресс и выгорание.

2. Экономический аспект: эксперт Анастасия Горелкина указывает на возможные негативные последствия для экономики, если не произвести глубокую перестройку.

3. Организационный аспект: генеральный директор Роман Ерхов считает необходимостью пилотные проекты и трансформацию бизнес-процессов для успешного перехода.

Что делать работнику при переработках

Если у сотрудника возникают переработки, он может:

  • зафиксировать факт переработки (переписка, аудиозаписи, свидетельства коллег);
  • письменно отказаться от сверхурочной работы, сославшись на ст. 99 ТК РФ;
  • обратиться за защитой в профсоюз или трудовую инспекцию, если переработки не оплачиваются.
Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
