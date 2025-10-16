Цифра закладывает фундамент: Россия готовит почву для умного и автоматизированного строительства

В России подготовят новый комплексный план технологического развития строительной отрасли. Он будет рассчитан до 2030 года и включит прогноз до 2035 года — именно этот горизонт зафиксирован в действующей стратегии Минстроя. Разработку документа поручил председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвящённой повышению доступности жилья и эффективности строительного сектора.
Как сообщили в пресс-службе кабмина, поручение касается создания единого документа, который объединит технологические, цифровые и организационные направления развития отрасли.
"В России будет разработан план технологического развития строительной отрасли на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года с учётом перехода на цифровые решения и повышения производительности труда", — сообщили в пресс-службе Правительства РФ.
Разработать проект и представить его в правительство поручено Минстрою России совместно с Минэкономразвития, Минцифры, а также ДОМ.РФ и Фондом развития территорий.
"Минстрой совместно с заинтересованными ведомствами подготовит документ, определяющий направления технологического развития отрасли", — уточнили в пресс-службе Минстроя России журналистам ТАСС.
Срок представления документа — ориентировочно до конца 2025 года.
План технологического развития должен объединить ключевые цели строительной отрасли, обозначенные в Стратегии-2030, и дополнить их новыми мерами. Среди приоритетов — внедрение цифровых технологий, повышение производительности труда и развитие отечественных инновационных решений.
"Речь идёт о создании условий для перехода на современные методы проектирования и строительства, повышении энергоэффективности и технологической независимости отрасли", — заявили в пресс-службе Минстроя России.
Ключевые направления:
В 2024 году Минстрой ввёл обязательное использование информационного моделирования (BIM) при проектировании объектов, финансируемых за счёт бюджетных средств. К 2030 году эта технология должна применяться во всех крупных строительных проектах.
"Переход к цифровым решениям позволит ускорить согласования и снизить себестоимость строительства", — сообщили в пресс-службе ДОМ. РФ, комментируя поручение правительства.
Отдельный блок поручений касается создания оптимальных условий налогообложения для строительного бизнеса.
"Минфину, Минэкономразвития и Минстрою поручено проработать предложения по учёту расходов на строительство инфраструктуры при расчёте налога на прибыль застройщиков", — говорится в сообщении пресс-службы Правительства РФ.
Введение такого механизма позволит застройщикам учитывать при налогообложении часть затрат на инженерную и социальную инфраструктуру, если эти объекты создаются за их счёт.
"Речь идёт о формировании более справедливой налоговой системы, которая стимулирует строительство школ, детсадов и инженерных сетей в новых жилых комплексах", — уточнили в пресс-службе Минфина РФ.
ДОМ.РФ и Фонд развития территорий примут участие в реализации плана.
Эти структуры уже внедряют цифровые платформы и работают над созданием единого хранилища данных о строительных проектах.
"Мы активно поддерживаем переход к цифровым решениям в строительстве. Это позволит повысить прозрачность отрасли и качество управления проектами", — отметили в ДОМ. РФ в ответ на запрос ТАСС.
Фонд развития территорий добавил, что внедрение цифровых инструментов ускорит процессы реновации и застройки, особенно в регионах, где реализуются крупные инфраструктурные программы.
По оценке экспертов, технологическая трансформация строительной отрасли позволит увеличить производительность труда на 30-40 % к 2030 году и сократить издержки на проектирование и согласования.
"Комплексная цифровизация строительного цикла станет одним из драйверов роста российской экономики", — отметили в Минэкономразвития России.
Кроме того, развитие отечественных технологий в строительстве поможет сократить зависимость от импорта и укрепить позиции российских компаний на внутреннем рынке.
|Плюсы
|Минусы
|Рост прозрачности и производительности
|Высокие затраты на внедрение
|Улучшение качества проектов
|Необходимость переобучения специалистов
|Сокращение сроков строительства
|Возможные сложности в регионах
|Поддержка отечественных технологий
|Повышенные требования к кибербезопасности
Минстрой России совместно с Минэкономразвития, Минцифры, ДОМ.РФ и Фондом развития территорий.
До конца 2025 года (точная дата поручением не закреплена).
Повышение эффективности и технологического уровня строительной отрасли.
Возможность учёта инфраструктурных расходов при расчёте налога на прибыль.
После утверждения документа правительством.
