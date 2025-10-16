Письма от ФНС уже летят по стране: маленький долг может превратиться в большую проблему

8:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная налоговая служба напомнила гражданам о необходимости уплатить налоги на имущество, землю и транспорт за 2024 год. Сделать это необходимо до 1 декабря 2025 года. Ведомство уже начало рассылку уведомлений, чтобы граждане могли заранее выполнить обязательства без начисления пени.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Расчёты

Какие налоги нужно оплатить

До конца ноября 2025 года россиянам предстоит перечислить три вида налогов:

транспортный;

земельный;

на имущество физических лиц.

Эти средства формируют региональные и муниципальные бюджеты, финансируя строительство дорог, благоустройство и социальные программы.

"Россиянам необходимо уплатить до 1 декабря 2025 года транспортный, земельный и имущественный налоги за 2024 год", — сообщили журналистам в пресс-службе ФНС России, подчеркнув, что все начисления проводятся автоматически.

Исключения для Курской области

Для жителей отдельных территорий Курской области установлен льготный порядок: срок уплаты продлён на 12 месяцев, до декабря 2026 года.

Как уточнили в ведомстве, это решение принято с учётом сложной ситуации в регионе и необходимости поддержать граждан, чьё имущество пострадало.

"Для налогоплательщиков на отдельных территориях Курской области срок уплаты продлён на 12 месяцев", — пояснили в ФНС России корреспонденту ТАСС.

В остальных субъектах страны сроки остаются без изменений — до 1 декабря 2025 года включительно.

Как проверить начисления

Размер налога определяется автоматически на основании данных Росреестра, ГАИ и кадастровой оценки объектов. Проверить сумму начислений можно:

в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС;

через портал "Госуслуги" — для тех, кто подключил электронные уведомления;

получив почтовое уведомление заказным письмом.

"Получить уведомление можно в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика и личный кабинет на "Госуслугах" тем гражданам, которые подключены к этим сервисам", — сообщили в ФНС России, отвечая на вопрос о порядке доставки уведомлений.

Новые правила для небольших сумм

С сентября 2024 года вступили в силу изменения в налоговом законодательстве: если сумма начисленных налогов не превышает 300 рублей, уведомление не направляется.

Эта норма закреплена Федеральным законом № 259-ФЗ от 8 августа 2024 года.

"Если общая сумма начисленных гражданину налогов не превышает 300 рублей, то уведомление не направляется", — уточнили в пресс-службе ФНС России.

Ранее минимальный порог составлял 100 рублей, но его повысили, чтобы снизить административные издержки.

При этом в ведомстве напоминают: даже если уведомление не пришло, обязанность по уплате налога сохраняется.

Массовая рассылка уведомлений

ФНС начала рассылку налоговых уведомлений в октябре 2025 года. По оценке ведомства, общий объём начислений за 2024 год составил около 410 млрд рублей.

"ФНС России направила налогоплательщикам уведомления по имущественным налогам на сумму свыше 410 млрд рублей", — сообщили представители службы в комментарии ТАСС.

Эти средства поступят в региональные бюджеты, откуда финансируются программы благоустройства и ремонта социальной инфраструктуры.

Налог на доходы по вкладам

Помимо имущественных налогов гражданам следует заплатить НДФЛ с доходов по банковским вкладам за 2024 год. Срок тот же — до 1 декабря 2025 года. Налог взимается, если суммарный доход по всем вкладам превысил 210 тысяч рублей.

"До 1 декабря необходимо оплатить НДФЛ на доходы по банковским вкладам за 2024 год, если общая сумма полученных процентов превысила 210 тысяч рублей", — сообщили в ФНС России, добавив, что расчёт производится автоматически на основе данных банков.

Основные налоги и сроки уплаты

Вид налога За какой период Срок уплаты Исключения Транспортный 2024 год 1 декабря 2025 года Курская область (отсрочка на 12 месяцев) Земельный 2024 год 1 декабря 2025 года — Налог на имущество 2024 год 1 декабря 2025 года — НДФЛ на проценты по вкладам 2024 год 1 декабря 2025 года Доход менее 210 тысяч руб. не облагается

Как оплатить налоги

Оплатить начисленные суммы можно:

через сайт nalog.gov.ru — раздел "Уплата налогов и пошлин";

в мобильном приложении "Налоги ФЛ";

через портал "Госуслуги" или приложение банка по QR-коду.

"При оплате онлайн данные о платеже поступают в систему автоматически, подтверждать оплату не требуется", — пояснили представители ФНС России журналистам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пропустить срок уплаты.

пропустить срок уплаты. Последствие: начисление пени и возможное ограничение выезда за границу при наличии задолженности.

начисление пени и возможное ограничение выезда за границу при наличии задолженности. Альтернатива: оплатить заранее через онлайн-сервисы или банковские приложения, где доступен автоматический расчёт по QR-коду.

А если уведомление не пришло

Если уведомление не поступило, нужно проверить электронные сервисы.

"Отсутствие уведомления не освобождает от обязанности уплатить налог", — напомнили в ФНС России, отвечая на вопрос о возможных задержках при рассылке.

Проверить наличие начислений можно в личном кабинете или обратившись в ближайшую налоговую инспекцию.

FAQ

Когда нужно уплатить налоги

До 1 декабря 2025 года включительно.

Какие налоги уплачиваются

Транспортный, земельный, имущественный и при необходимости — налог на доходы по вкладам.

Кто освобождён от уплаты

Пенсионеры, инвалиды, ветераны, если у них есть подтверждённое право на льготу.

Что будет при просрочке

Будут начислены пени, а в случае длительной неуплаты — возможны судебные меры взыскания.

Можно ли оплатить частями

Да, но полная сумма должна поступить до установленного срока.

Мифы и правда

Миф: если уведомление не пришло, платить не нужно.

Правда: налог начисляется автоматически, а обязанность сохраняется.

Миф: налог можно оплатить после Нового года.

Правда: срок строго установлен — до 1 декабря.

Миф: проценты по всем вкладам облагаются НДФЛ.

Правда: налог начисляется только на доходы свыше 210 тысяч рублей.

Три интересных факта

Приложение "Налоги ФЛ" позволяет оплатить все начисления по QR-коду.

Если начисленный налог меньше 300 рублей, уведомление не направляется (нововведение 2024 года).

Все данные по начислениям автоматически синхронизируются между ФНС и Госуслугами.

Исторический контекст

2015 год: переход к расчёту налога на имущество по кадастровой стоимости.

переход к расчёту налога на имущество по кадастровой стоимости. 2021 год: введение налога на проценты по банковским вкладам.

введение налога на проценты по банковским вкладам. 2024 год: повышение порога рассылки уведомлений до 300 рублей.