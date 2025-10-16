Горнолыжный Сочи: битва за туриста началась — кто предложит лучшие условия

Экономика

По словам вице-президента Альянса туристических агентств России, генерального директора сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна, текущий уровень резервирования мест на сочинских горнолыжных курортах на предстоящие новогодние и зимние месяцы в значительной степени обусловлен ценовой политикой, проводимой этими курортами, и в среднем составляет около 60%.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Горнолыжный склон на курорте Роза Хутор

Различия в уровне бронирования между кластерами

Мкртчян подчеркнул, что в прибрежной зоне не наблюдается повышенного спроса — здесь забронировано менее четверти мест (25%). В то же время горнолыжный сектор демонстрирует средний показатель в 60%. Он также отметил, что загрузка варьируется в зависимости от сроков снижения цен: объекты, предлагающие скидки с 5-6 января, уже достигли 70% заполняемости на период рождественских праздников. Те же, кто снижают цены лишь с 12 января, не могут похвастаться аналогичными результатами — их загрузка не превышает 45-50%.

Проблема завышенных цен

Мкртчян обратил внимание на случаи неоправданно высоких цен, в частности, на проживание в отелях категории "четыре звезды" в горном кластере, где стоимость номера доходит до 30-35 тысяч рублей в сутки, пишет ТАСС.