Российский бум здорового питания: белковые продукты устанавливают рекорды

Экономика

С июля 2024 года по июнь 2025 года реализация высокобелковых йогуртов и молочных десертов в рознице увеличилась на 52% в годовом выражении, составив 25 000 тонн.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Йогурт с семенами чиа

Впечатляющий рост в денежном эквиваленте

В денежном выражении рост оказался еще более значительным: увеличившись на 182%, продажи достигли 12 млрд рублей. В то же время общие продажи всех молочных продуктов за тот же период прибавили лишь 1,7% до 12,9 млн тонн и 20,3% в денежном выражении, составив 3,2 млрд рублей.

Подтверждение популярности

Другие исследования также подтверждают рост интереса к белковым продуктам. В первом полугодии 2025 года реализация кондитерских изделий с протеином выросла на 45% по сравнению с прошлым годом (в то время как вся категория увеличилась на 17,4%). Обогащенная молочная продукция показала рост на 133,8% (+11,7%), а мороженое выросло на 171,1% (+6,6%). Эти данные предоставила исследовательская компания NTech по запросу "Ведомостей".