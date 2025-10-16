Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда дилеры потеряли власть: народ нашёл лазейку и построил собственный путь к иномаркам
Город, пробки, бензин — забудьте обо всём: вот что значит комфорт на колёсах
Итальянцы так не делают: главный миф о варке пасты, в который до сих пор верят все
Мир звуков остаётся закрытым: детство без слов превращается в борьбу за каждую фразу
Наклоните голову — и забудьте про слабые корни: секрет, который не покажут в рекламе шампуня
Вековое суеверие о чёрных кошках рухнуло: дело не в средневековой магии, а в психологии
Этот продукт стимулирует рост мышц лучше протеина: сенсационное открытие ученых
Невозможно, говорили соседи — но черешня из косточки дала урожай быстрее, чем ожидалось
Прохор Шаляпин раскрыл правду о зарплате родственника — шокирующие подробности

Российский бум здорового питания: белковые продукты устанавливают рекорды

1:32
Экономика

С июля 2024 года по июнь 2025 года реализация высокобелковых йогуртов и молочных десертов в рознице увеличилась на 52% в годовом выражении, составив 25 000 тонн.

Йогурт с семенами чиа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Йогурт с семенами чиа

Впечатляющий рост в денежном эквиваленте

В денежном выражении рост оказался еще более значительным: увеличившись на 182%, продажи достигли 12 млрд рублей. В то же время общие продажи всех молочных продуктов за тот же период прибавили лишь 1,7% до 12,9 млн тонн и 20,3% в денежном выражении, составив 3,2 млрд рублей.

Подтверждение популярности 

Другие исследования также подтверждают рост интереса к белковым продуктам. В первом полугодии 2025 года реализация кондитерских изделий с протеином выросла на 45% по сравнению с прошлым годом (в то время как вся категория увеличилась на 17,4%). Обогащенная молочная продукция показала рост на 133,8% (+11,7%), а мороженое выросло на 171,1% (+6,6%). Эти данные предоставила исследовательская компания NTech по запросу "Ведомостей".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Наука и техника
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Домашние животные
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Популярное
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям

Британский рыбак сделал сенсационное открытие, поймав атлантического затонувшего окуня. Этот редкий хищник, известный своей способностью поглощать акул, удивил биологов.

Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Когда дилеры потеряли власть: народ нашёл лазейку и построил собственный путь к иномаркам
Город, пробки, бензин — забудьте обо всём: вот что значит комфорт на колёсах
Российский бум здорового питания: белковые продукты устанавливают рекорды
Итальянцы так не делают: главный миф о варке пасты, в который до сих пор верят все
Мир звуков остаётся закрытым: детство без слов превращается в борьбу за каждую фразу
Наклоните голову — и забудьте про слабые корни: секрет, который не покажут в рекламе шампуня
Вековое суеверие о чёрных кошках рухнуло: дело не в средневековой магии, а в психологии
Этот продукт стимулирует рост мышц лучше протеина: сенсационное открытие ученых
Невозможно, говорили соседи — но черешня из косточки дала урожай быстрее, чем ожидалось
Прохор Шаляпин раскрыл правду о зарплате родственника — шокирующие подробности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.