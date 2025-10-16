15 миллиардов в никуда: шатдаун в США бьёт по экономике

Министр финансов США Скотт Бессент выразил обеспокоенность по поводу влияния частичной приостановки работы правительства (так называемого шатдауна) на экономику страны.
По его словам, потенциальные убытки могут достигать 15 миллиардов долларов в день.
Выступая на инвестиционной конференции, организованной CNBC в Вашингтоне, Бессент подчеркнул, что располагает данными, указывающими на значительный экономический ущерб, наносимый шатдауном.
Шатдаун, начавшийся в начале октября, был вызван отсутствием согласия между республиканцами и демократами в Конгрессе относительно бюджета, в частности, по вопросам финансирования здравоохранения и других ключевых направлений. Обе партии обвиняют друг друга в эскалации кризиса и использовании его в политических целях, пишет ТАСС.
Стоит отметить, что подобные ситуации, когда финансирование федерального правительства приостанавливается из-за разногласий между исполнительной и законодательной властью, происходили в США более 20 раз с 1977 года. Самый продолжительный шатдаун в истории длился 35 дней, с конца 2018 по начало 2019 года, во время первого срока президентства Дональда Трампа.
