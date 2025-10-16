15 миллиардов в никуда: шатдаун в США бьёт по экономике

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр финансов США Скотт Бессент выразил обеспокоенность по поводу влияния частичной приостановки работы правительства (так называемого шатдауна) на экономику страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Creator:Michael Marcovici is licensed under Commons, the free media repository Деньги

Убытки катастрофические

По его словам, потенциальные убытки могут достигать 15 миллиардов долларов в день.

Выступая на инвестиционной конференции, организованной CNBC в Вашингтоне, Бессент подчеркнул, что располагает данными, указывающими на значительный экономический ущерб, наносимый шатдауном.

Разногласия в Конгрессе

Шатдаун, начавшийся в начале октября, был вызван отсутствием согласия между республиканцами и демократами в Конгрессе относительно бюджета, в частности, по вопросам финансирования здравоохранения и других ключевых направлений. Обе партии обвиняют друг друга в эскалации кризиса и использовании его в политических целях, пишет ТАСС.

Такое уже проходили в США

Стоит отметить, что подобные ситуации, когда финансирование федерального правительства приостанавливается из-за разногласий между исполнительной и законодательной властью, происходили в США более 20 раз с 1977 года. Самый продолжительный шатдаун в истории длился 35 дней, с конца 2018 по начало 2019 года, во время первого срока президентства Дональда Трампа.