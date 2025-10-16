Жить по-царски: вот сколько нужно зарабатывать, чтобы россияне назвали вас богачом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:31
Экономика

Согласно недавнему опросу SuperJob, россияне считают человека с ежемесячным доходом менее ₽48 тыс. бедняком. Чтобы быть признанным богачом, необходимо зарабатывать почти в 20 раз больше — ₽930 тыс.

Пятитысячные купюры
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пятитысячные купюры

Рост планки доходов

Авторы исследования отмечают, что порог бедности вырос на более чем 11% за последний год: с ₽43 тыс. до ₽48 тыс. За последние 10 лет эта сумма утроилась — в 2015 году она составляла всего ₽15 тыс.

 Сложности в определении богатства

Порог богатства также увеличился: в 2015 году для этого требовалось всего ₽453 тыс., что в два раза меньше текущей планки.

Как проходил опрос

В опросе приняли участие 1600 экономически активных россиян старше 18 лет, проживающих в 394 населенных пунктах страны. Опрос проводился с 10 по 14 октября 2025 года.

 Разные взгляды на доходы

Авторы исследования заметили, что восприятие порогов бедности и богатства зависит от различных факторов. Мужчины в среднем требуют большего — ₽54 тыс. для бедности и ₽970 тыс. для богатства, в то время как женщины — ₽43 тыс. и ₽890 тыс. соответственно.

Люди старшего возраста также считают, что для жизни им требуется больше денег, в отличие от молодежи. Например, респонденты до 34 лет определяют бедняка как человека с доходом менее ₽39 тыс., а богача — с доходом более ₽760 тыс. Для тех, кому за 45, пороги чуть выше: бедный — с доходом менее ₽51 тыс., а богач — с ₽1,1 млн.

 Петербург против Москвы

Интересно, что жители Москвы и Санкт-Петербурга почти одинаково оценивают уровень бедности (₽54 тыс. и ₽53 тыс. соответственно), но различаются в оценках богатства. Для питерцев богачом считается человек с доходом более ₽800 тыс., в то время как москвичам необходимо не менее ₽960 тыс. Жители провинции ближе к москвичам, однако доход более ₽46 тыс. в месяц не воспринимается как бедность.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
