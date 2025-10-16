Не ждите падения: названа главная причина укрепления рубля в октябре

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Резкое укрепление рубля на этой неделе связано с макроэкономическими факторами и может продолжаться как минимум до заседания Центрального банка России по ключевой ставке.

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман поделился своим мнением.

Снижение доллара

На этой неделе доллар впервые за осень опустился ниже 80 рублей и продолжает снижаться. Шнейдерман подчеркивает, что главной причиной укрепления рубля является макроэкономическая стабильность, невысокий спрос на валюту со стороны бизнеса и сокращение импорта.

Возможные действия Минфина

Аналитик отметил, что возможно, Минфин будет продавать валюту и золото из резервов для покрытия части бюджетного дефицита, что также способствует укреплению рубля.

Будущие заседания Центробанка и Федрезерва

Важные события ожидаются в конце октября: заседания Банка России и Федрезерва США по ключевой ставке. Если российский Центробанк сохранит ставку, а американский снизит её, это укрепит рубль и ослабит доллар.

Прогнозы на будущее

По мнению Шнейдермана, в середине осени рубль может вернуться к летним пикам, а доллар будет падать к уровням 77,5 — 78 рублей. Также ожидается, что евро протестирует отметку 90 рублей, а юань опустится ниже 11 рублей, сообщает "Прайм".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
