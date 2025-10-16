Не ждите падения: названа главная причина укрепления рубля в октябре

Резкое укрепление рубля на этой неделе связано с макроэкономическими факторами и может продолжаться как минимум до заседания Центрального банка России по ключевой ставке.
Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман поделился своим мнением.
На этой неделе доллар впервые за осень опустился ниже 80 рублей и продолжает снижаться. Шнейдерман подчеркивает, что главной причиной укрепления рубля является макроэкономическая стабильность, невысокий спрос на валюту со стороны бизнеса и сокращение импорта.
Аналитик отметил, что возможно, Минфин будет продавать валюту и золото из резервов для покрытия части бюджетного дефицита, что также способствует укреплению рубля.
Важные события ожидаются в конце октября: заседания Банка России и Федрезерва США по ключевой ставке. Если российский Центробанк сохранит ставку, а американский снизит её, это укрепит рубль и ослабит доллар.
По мнению Шнейдермана, в середине осени рубль может вернуться к летним пикам, а доллар будет падать к уровням 77,5 — 78 рублей. Также ожидается, что евро протестирует отметку 90 рублей, а юань опустится ниже 11 рублей, сообщает "Прайм".
Британский рыбак сделал сенсационное открытие, поймав атлантического затонувшего окуня. Этот редкий хищник, известный своей способностью поглощать акул, удивил биологов.