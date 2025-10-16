В два раза дороже: что ждёт владельцев ОСАГО в проблемных регионах

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страховые полисы ОСАГО в некоторых субъектах России могут вырасти в цене в два раза из-за увеличения территориального коэффициента, применяемого к регионам с повышенным уровнем страхового мошенничества.

Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ДТП с участием двух автомобилей

Виновники ДТП в зоне внимания

По информации специалистов, водителей, часто становящихся виновниками ДТП, ждёт подорожание на 15% в ближайшее время в связи с расширением тарифного коридора.

Как сообщают Известия, опираясь на мнение экспертов, стоимость обязательной автогражданки для регионов, входящих в группу риска, может удвоиться после того, как Центробанк скорректирует пределы ценового диапазона и увеличит территориальный коэффициент для территорий, где наиболее часто отмечаются случаи неправомерных действий со страховками.

Влияние мошенничества на стоимость ОСАГО

В настоящее время в "красную зону" Центрального Банка входят два региона: Республика Ингушетия и Новосибирская область. Именно здесь территориальный коэффициент будет увеличен вдвое с целью предотвращения перераспределения финансовых ресурсов по стране.

Базовые ставки для легковых автомобилей будут скорректированы на 15% в обе стороны, изменяясь с 1646–7535 рублей до 1399-8665 рублей. Для мотоциклов расширение составит 40%, что позволит сделать тарифы более персонализированными. Предполагается, что аккуратные водители смогут выиграть за счёт конкуренции среди страховщиков.