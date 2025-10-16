Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стальной гигант вернулся: в России стартовали продажи самой живучей Toyota в мире
Коварство под листвой: что нужно знать о самом ядовитом дереве планеты
Макияж как испытание: что происходит с кожей под тональным кремом
Сладкое без греха: всего 4 ингредиента и 60 минут — ваш шоколадный ПП-торт готов
Невидимая сила в космосе: найден объект тёмной материи, который в миллион раз больше Солнца
Слишком мало — болеем, слишком много — тоже: цинк не прощает ошибок в дозировке
Не знаю, что со мной творится: Натан признался в состоянии, которое пугает даже его
Мячикомания у собак: новое исследование доказало, что зависимость бывает не только у людей
Постель превращается в спортзал: упражнения, которые оживляют даже слабое тело

В два раза дороже: что ждёт владельцев ОСАГО в проблемных регионах

1:42
Экономика

Страховые полисы ОСАГО в некоторых субъектах России могут вырасти в цене в два раза из-за увеличения территориального коэффициента, применяемого к регионам с повышенным уровнем страхового мошенничества.

ДТП с участием двух автомобилей
Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДТП с участием двух автомобилей

Виновники ДТП в зоне внимания

По информации специалистов, водителей, часто становящихся виновниками ДТП, ждёт подорожание на 15% в ближайшее время в связи с расширением тарифного коридора.

Как сообщают Известия, опираясь на мнение экспертов, стоимость обязательной автогражданки для регионов, входящих в группу риска, может удвоиться после того, как Центробанк скорректирует пределы ценового диапазона и увеличит территориальный коэффициент для территорий, где наиболее часто отмечаются случаи неправомерных действий со страховками.

Влияние мошенничества на стоимость ОСАГО

В настоящее время в "красную зону" Центрального Банка входят два региона: Республика Ингушетия и Новосибирская область. Именно здесь территориальный коэффициент будет увеличен вдвое с целью предотвращения перераспределения финансовых ресурсов по стране.

Базовые ставки для легковых автомобилей будут скорректированы на 15% в обе стороны, изменяясь с 1646–7535 рублей до 1399-8665 рублей. Для мотоциклов расширение составит 40%, что позволит сделать тарифы более персонализированными. Предполагается, что аккуратные водители смогут выиграть за счёт конкуренции среди страховщиков.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Домашние животные
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Наука и техника
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Популярное
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям

Британский рыбак сделал сенсационное открытие, поймав атлантического затонувшего окуня. Этот редкий хищник, известный своей способностью поглощать акул, удивил биологов.

Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Опасный десерт под видом пользы: какую фруктовую нарезку нельзя есть после обеда
Залил не то топливо — и выиграл суд: случай, который изменил всё для российских водителей
Когда день внезапно стал ночью: как солнечное затмение изменило поведение птиц
Дворянские усадьбы оживают: Тамбовщина предлагает уникальный культурный отдых
Тайна перестала быть тайной: Гарифуллина назвала день, когда сказала да Воробьёву
Смотришь — арбуз, ешь — огурец: вот что за загадочная лиана покоряет дачников
Полина Диброва впервые после развода вышла в свет с сыновьями: что рассказала о жизни без Дмитрия
Хватит платить налоги просто так: Госуслуги научат возвращать до 260 000 рублей
Гладкость без жертвы: роль термозащиты в сохранении здоровья волос
Бургундская сказка на вашей кухне: как удивить семью нежным мясом за копейки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.