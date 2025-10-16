Неутешительный прогноз: почему никель дешевеет

Экономика

Аналитики прогнозируют, что до конца текущего года мировой рынок никеля продолжит испытывать давление избыточного предложения, обусловленного слабым спросом со стороны промышленных потребителей.

Фото: flickr.com by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Никель

Несмотря на то, что за последние три года, в связи со снижением цен, были приостановлены производственные мощности общим объемом 220 тыс. тонн, профицит сохраняется благодаря значительному увеличению добычи никеля в Индонезии. В этих условиях компания "Норникель" поддерживает свои финансовые показатели за счет реализации меди и металлов платиновой группы.

Ценовое давление и прогнозы S&P Global

Согласно обзору S&P Global, в течение 2025 года никелевый рынок будет находиться под влиянием превышения предложения над спросом, в том числе со стороны производителей нержавеющей стали и аккумуляторных батарей. Эксперты отмечают снижение стоимости никелевой руды в третьем квартале и ожидают сохранения низких цен до конца года. На котировки негативно влияют уменьшение прибыли перерабатывающих предприятий и увеличение запасов никеля в КНР.

Динамика цен и прогнозы INSG

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость никеля снизилась более чем на 12% в годовом исчислении, достигнув $14,89 тыс. за тонну (данные на 14 октября). Международная группа по изучению никеля (INSG) в своем последнем прогнозе предполагает, что профицит металла составит 209 тыс. тонн в 2025 году и 261 тыс. тонн в 2026 году, пишет "Ъ".