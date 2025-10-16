Неутешительный прогноз: почему никель дешевеет

Аналитики прогнозируют, что до конца текущего года мировой рынок никеля продолжит испытывать давление избыточного предложения, обусловленного слабым спросом со стороны промышленных потребителей.
Несмотря на то, что за последние три года, в связи со снижением цен, были приостановлены производственные мощности общим объемом 220 тыс. тонн, профицит сохраняется благодаря значительному увеличению добычи никеля в Индонезии. В этих условиях компания "Норникель" поддерживает свои финансовые показатели за счет реализации меди и металлов платиновой группы.
Согласно обзору S&P Global, в течение 2025 года никелевый рынок будет находиться под влиянием превышения предложения над спросом, в том числе со стороны производителей нержавеющей стали и аккумуляторных батарей. Эксперты отмечают снижение стоимости никелевой руды в третьем квартале и ожидают сохранения низких цен до конца года. На котировки негативно влияют уменьшение прибыли перерабатывающих предприятий и увеличение запасов никеля в КНР.
На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость никеля снизилась более чем на 12% в годовом исчислении, достигнув $14,89 тыс. за тонну (данные на 14 октября). Международная группа по изучению никеля (INSG) в своем последнем прогнозе предполагает, что профицит металла составит 209 тыс. тонн в 2025 году и 261 тыс. тонн в 2026 году, пишет "Ъ".
