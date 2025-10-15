Малый процент, но большие перемены: Индия платит за российскую нефть по-новому

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:47
Экономика

Индийская сторона приступила к проведению платежей за российскую нефть в китайской валюте, однако доля подобных транзакций пока невелика, большая часть расчетов совершается в российской валюте.

Нефтяные качалки на закате
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нефтяные качалки на закате

Об этом проинформировал представителей СМИ вице-премьер РФ Александр Новак.

"Я вам долю не скажу. Знаю, что такие расчеты (в юанях — ред.) начались, а процент, он небольшой. Потому что в основном расчеты идут в рублях", — заявил Новак.

Он подчеркнул, что основная часть взаиморасчетов между Индией и Россией осуществляется в рублях.

"В основном расчеты идут в рублях", — сообщил Новак журналистам, отвечая на вопрос по данной теме, пишет РИА Новости.

