Почему сельдь стала золотой? ФАС выясняет, кто наживается на покупателях

Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о проведении проверки для выяснения причин изменения стоимости рыбной продукции в России.

Фото: flickr.com by Lars Plougmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Маринованная сельдь

Об этом пишут Известия. Предварительный анализ структуры цен на наиболее востребованные виды рыбы, в частности, тихоокеанскую сельдь, показал, что ключевое влияние на финальную цену оказывают посреднические звенья между добывающими компаниями и торговыми сетями.

Анализ ценообразования выявил роль посредников

Цепочка поставок может включать до шести посредников, каждый из которых добавляет к стоимости от 5% до 50%. В результате этого наценка на рыбу может достигать 200-350%.

ФАС подчеркнула, что изучает обоснованность изменения цен и направила запросы в 37 рыбодобывающих организаций, работающих с основными промысловыми видами, такими как горбуша, минтай, треска, пикша и сельдь.

В настоящее время ведётся анализ данных об объёмах переработки, производства, продаж и структуре себестоимости рыбной продукции. В случае обнаружения нарушений антимонопольного законодательства ФАС примет соответствующие меры.

Сельдь дорожает: рост цен почти на треть

По данным Росстата, средняя потребительская цена соленой сельди в период с января по сентябрь 2025 года составила 375 рублей за килограмм, что на 28% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В сентябре средняя розничная цена сельди также выросла на 28% в годовом выражении и достигла 389 рублей за килограмм. С начала года рост цен на эту рыбу составил 9%, опередив общий уровень инфляции за тот же период (4,29%).