Новый виток нефтяной истории: правительство России принимает смелое решение

Вице-премьер Александр Новак сообщил прессе, что правительство отменило ввозные тарифы на нефтепродукты, поступающие из третьих стран.

Однако, по его словам, потенциал для импорта сдерживается существующей инфраструктурой.

Он пояснил, что импорт технически разрешён российским законодательством, и отмена 5%-ной пошлины создаёт благоприятные условия для экономических субъектов, заинтересованных в поставках бензина, дизельного топлива и прочих нефтепродуктов.

Новак отметил, что ключевым ограничением является экспортная ориентация российской инфраструктуры, что существенно сокращает возможности для импорта. Тем не менее, правительство предоставляет компаниям полную свободу действий в поиске и реализации импортных возможностей, пишет "Интерфакс".