Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти породы кошек живут дольше, чем некоторые браки: настоящие генетические чемпионы по долголетию
Невидимые дирижёры здоровья: микроэлементы, о которых молчат, управляют вашим настроением и энергией
Белые, тёмные или в тон двери: какой плинтус делает квартиру дороже на вид
Ксения Бородина в ловушке: мошенники взломали её аккаунт — вот что она советует поклонникам
Главная ошибка тех, кто хочет нарастить мышцы — вот как не попасть в ловушку лишнего веса
Место, где туристы могут пить чай по-японски, печь пироги по-русски и гладить хаски — всё в одном маршруте
Финансовый закат: какой банковский продукт скоро станет историей
Кожа сыпется, ногти трещат — осень мстит красоте: неожиданное средство спасает маникюр без химии
Никакого ремонта — а кухня будто новая: стильные приёмы, которые меняют всё за выходные

Новый виток нефтяной истории: правительство России принимает смелое решение

0:51
Экономика

Вице-премьер Александр Новак сообщил прессе, что правительство отменило ввозные тарифы на нефтепродукты, поступающие из третьих стран.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Однако, по его словам, потенциал для импорта сдерживается существующей инфраструктурой.

Он пояснил, что импорт технически разрешён российским законодательством, и отмена 5%-ной пошлины создаёт благоприятные условия для экономических субъектов, заинтересованных в поставках бензина, дизельного топлива и прочих нефтепродуктов.

Новак отметил, что ключевым ограничением является экспортная ориентация российской инфраструктуры, что существенно сокращает возможности для импорта. Тем не менее, правительство предоставляет компаниям полную свободу действий в поиске и реализации импортных возможностей, пишет "Интерфакс".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Новости спорта
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Последние материалы
Место, где туристы могут пить чай по-японски, печь пироги по-русски и гладить хаски — всё в одном маршруте
Финансовый закат: какой банковский продукт скоро станет историей
Кожа сыпется, ногти трещат — осень мстит красоте: неожиданное средство спасает маникюр без химии
Никакого ремонта — а кухня будто новая: стильные приёмы, которые меняют всё за выходные
Отар Кушанашвили обратился к Дмитрию Диброву: неожиданный совет на фоне личной драмы
Без ядов и химии, но с хитростью — фруктовые ловушки спасают растения от улиток
15 минут на спасение: как ксенопротез помогает военным врачам обмануть смерть
Как японцы заставили кофе дрожать — десерт, который выглядит как волшебство
Масло дороже золота: почему обслуживание Bugatti похоже на хирургическую операцию
Новый сериал от зоопарка для уставших москвичей: оторваться от экрана просто невозможно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.