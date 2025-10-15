Финансовый закат: какой банковский продукт скоро станет историей

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый аналитик Эряния Бочкина поделилась мнением об уходящем в прошлое банковском предложении. Об этом сообщает EADaily.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банковская карта

Речь идет о бесплатных картах рассрочки оплаты, количество которых неуклонно сокращается на рынке.

С карт рассрочки на BNPL-сервисы

По словам эксперта, в сфере потребительского кредитования наблюдается тенденция переориентации с карт рассрочки на BNPL-сервисы. Несмотря на то, что карты рассрочки все еще востребованы, их функциональность ограничена необходимостью оформления банковской карты и физическим наличием пластикового носителя.

Ситуация в текущем году

Анализ рынка показывает, что в текущем, 2025 году, около половины банковских предложений по рассрочке являются платными. Для сравнения, в прошлом году лишь 30% карт оформлялись на платной основе, к тому же зафиксирован значительный рост процентных ставок по кредитам, передает РИА Новости.