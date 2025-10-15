Финансовый закат: какой банковский продукт скоро станет историей

Финансовый аналитик Эряния Бочкина поделилась мнением об уходящем в прошлое банковском предложении. Об этом сообщает EADaily.
Речь идет о бесплатных картах рассрочки оплаты, количество которых неуклонно сокращается на рынке.
По словам эксперта, в сфере потребительского кредитования наблюдается тенденция переориентации с карт рассрочки на BNPL-сервисы. Несмотря на то, что карты рассрочки все еще востребованы, их функциональность ограничена необходимостью оформления банковской карты и физическим наличием пластикового носителя.
Анализ рынка показывает, что в текущем, 2025 году, около половины банковских предложений по рассрочке являются платными. Для сравнения, в прошлом году лишь 30% карт оформлялись на платной основе, к тому же зафиксирован значительный рост процентных ставок по кредитам, передает РИА Новости.
