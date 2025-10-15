Рынок ожил после шторма: Мосбиржа подросла, но за спокойствием скрывается тревога

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

На Московской бирже 15 октября наблюдалась умеренная позитивная динамика: индекс Мосбиржи вырос на 0,15% и достиг отметки 2 545,22 пункта, долларовый индекс РТС укрепился на 1,57% — до 1 017,01 пункта. При этом курс юаня снизился на 9,5 копейки, составив 10,98 рубля. Несмотря на небольшой рост, настроение участников торгов оставалось сдержанным.

Рост рынка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рост рынка

"Индекс Мосбиржи сегодня двигался разнонаправленно. На пике снижения бенчмарк отметился на годовых минимумах у 2 520 пунктов, откуда сумел отскочить. Тем не менее, отскок этот, скорее, технический и связан с сильной перепроданностью. Об этом говорит его неуверенность. Поводы для нервозности все те же — геополитическая неопределенность, ожидания более долгой нормализации ДКП и сохранения ключевой ставки в октябре без изменений, внезапно окрепший рубль и слабость цен на нефть", — отметил эксперт по фондовому рынку Александр Шепелев.

Текущая ситуация на рынке

По итогам торгов, среди лидеров роста оказались привилегированные акции "Россети Ленэнерго", которые прибавили 14,7%. Рынок позитивно отреагировал на разъяснения Минэнерго РФ, подтвердившего, что ведомство не планирует вводить ограничения на дивиденды энергетических компаний.

"Лидерами роста на фондовом рынке выступили привилегированные акции 'Россети-Ленэнерго' (+14,7%), скорее всего, после разъяснений Минэнерго РФ относительно того, что ведомство не собирается инициировать ограничения на выплаты дивидендов для компаний электроэнергетики", — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

С другой стороны, под давлением оказались бумаги строительной группы ПИК — они снизились на 3,3%. По словам эксперта, инвесторы всё ещё реагируют на корпоративные новости, которые оказались неблагоприятными для миноритариев.

Прогноз на 16 октября

По оценке "БКС Мир инвестиций", в ближайшие сутки индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 2 520-2 650 пунктов. Аналитики Freedom Finance Global ожидают движение в немного более узком диапазоне — 2 500-2 600 пунктов. Главными факторами неопределённости остаются ожидания решения Центробанка по ключевой ставке и волатильность нефтяных котировок.

Плюсы и минусы текущего рынка

Плюсы Минусы
Умеренное восстановление после перепроданности Низкая уверенность участников торгов
Потенциал для дивидендных бумаг Слабость нефтяного рынка
Стабилизация рубля Геополитическая нервозность
Приток частных инвесторов Невысокая ликвидность отдельных акций

Мифы и правда о фондовом рынке

Миф Правда
На фондовом рынке зарабатывают только профессионалы Даже частные инвесторы могут получать доход при грамотной стратегии
Чем выше риск, тем больше прибыль Риск без анализа часто приводит к убыткам
Сейчас не время для инвестиций На рынке всегда есть возможности — важно лишь выбрать правильный момент

Исторический контекст

Фондовый рынок России уже проходил периоды высокой волатильности — в 2014, 2020 и 2022 годах. Каждый раз, после краткосрочной турбулентности, индекс Мосбиржи восстанавливался. Текущие колебания вписываются в аналогичный сценарий, что поддерживает умеренно оптимистичный взгляд на перспективу конца 2025 года.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
