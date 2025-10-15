Цены на картофель упали: почему выгодно покупать картошку сейчас

В 2025 году урожайность картофеля в России достаточно высокая, несмотря на то что в ряде регионов процесс сбора осложнён неблагоприятными погодными условиями.

Об этом сообщил председатель Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Сергей Лупехин в беседе с представителями прессы.

Цены на низком уровне

По словам Лупехина, текущие цены на картофель находятся на более низком уровне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более точный ценовой прогноз можно будет сформулировать после завершения уборочной кампании, принимая во внимание объём и качество картофеля, отправленного на хранение.

Влияние факторов на ценовую динамику

Лупехин подчеркнул, что в августе текущего года наблюдалось существенное снижение стоимости картофеля. Это обусловлено одновременным влиянием нескольких факторов: обильным поступлением на рынок свежего картофеля (превышающим объемы прошлого года) и наличием значительных запасов импортной продукции в торговых сетях на старте сезона. В итоге, предложение превысило потребительский спрос, что привело к снижению закупочных цен у сельхозпроизводителей, пишет ТАСС.