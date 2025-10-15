Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Экономисты выражают серьёзные опасения относительно воздействия искусственного интеллекта на экономическую систему.

Мужчина у компьютера
Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина у компьютера

Никогда прежде ни одна отрасль не оказывала столь значительного влияния на рост ВВП. Однако, по текущим оценкам, "пузырь" ИИ превосходит "пузырь доткомов" в 17 раз. "Пузырь доткомов" — этот термин используется для описания компаний, чья бизнес-модель строится на деятельности в интернете.

Аналитики также утверждают, что "пузырь" ИИ в 4 раза превышает масштабы ипотечного кризиса 2008 года. Насколько реальна угроза экономики в сложившейся обстановке?

Доктор экономических наук, профессор, автор Telegram-канала "Ваш карман & Тренды рынка" Игорь Бельских считает, что данный вопрос требует всестороннего обсуждения. Область искусственного интеллекта демонстрирует динамичный рост.

По словам эксперта, несмотря на наличие признаков формирования "пузыря", снижение интереса к ИИ в экономических вопросах не зафиксировано. ИИ и криптовалюты — ключевые направления, привлекающие интерес инвесторов, в том числе венчурных. Развитие сектора может следовать схожему сценарию, однако, признаков неминуемого "схлопывания" пузыря пока не наблюдается, сообщает novostivolgograda.ru.

Бельских отмечает, что прогнозы относительно ИИ среди экспертов расходятся, и консервативные инвесторы покидают этот сектор, либо уже вышли из него.

"Это довольно рискованный капитал, и те люди, которые находятся на передовом рубеже прогресса, активно этот сектор изучают, инвестируют в него и используют в своей работе", — подытожил профессор.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Ловушка для экономики? Как ИИ может обрушить финансовую систему
