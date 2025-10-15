Ловушка для экономики? Как ИИ может обрушить финансовую систему

Экономисты выражают серьёзные опасения относительно воздействия искусственного интеллекта на экономическую систему.
Никогда прежде ни одна отрасль не оказывала столь значительного влияния на рост ВВП. Однако, по текущим оценкам, "пузырь" ИИ превосходит "пузырь доткомов" в 17 раз. "Пузырь доткомов" — этот термин используется для описания компаний, чья бизнес-модель строится на деятельности в интернете.
Аналитики также утверждают, что "пузырь" ИИ в 4 раза превышает масштабы ипотечного кризиса 2008 года. Насколько реальна угроза экономики в сложившейся обстановке?
Доктор экономических наук, профессор, автор Telegram-канала "Ваш карман & Тренды рынка" Игорь Бельских считает, что данный вопрос требует всестороннего обсуждения. Область искусственного интеллекта демонстрирует динамичный рост.
По словам эксперта, несмотря на наличие признаков формирования "пузыря", снижение интереса к ИИ в экономических вопросах не зафиксировано. ИИ и криптовалюты — ключевые направления, привлекающие интерес инвесторов, в том числе венчурных. Развитие сектора может следовать схожему сценарию, однако, признаков неминуемого "схлопывания" пузыря пока не наблюдается, сообщает novostivolgograda.ru.
Бельских отмечает, что прогнозы относительно ИИ среди экспертов расходятся, и консервативные инвесторы покидают этот сектор, либо уже вышли из него.
"Это довольно рискованный капитал, и те люди, которые находятся на передовом рубеже прогресса, активно этот сектор изучают, инвестируют в него и используют в своей работе", — подытожил профессор.
Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.