4000 контейнеров и 20 дней: как китайский корабль изменил логистику в Европе

Китайское грузовое судно успешно завершило уникальное путешествие через Арктику, прибыв в порт Великобритании.
Государственное информационное агентство "Синьхуа" сообщило, что этот рейс значительно сократил время доставки электромобилей и солнечных панелей в Европу, практически вдвое по сравнению с традиционными маршрутами.
Первый рейс судна "Стамбульский мост", изначально запланированный на 18 дней, был задержан штормом у берегов Норвегии на два дня. Тем не менее, он прибыл в Европу значительно быстрее, чем обычно судам, следующим через Суэцкий канал или вокруг мыса Доброй Надежды, которым требуется на это 40-50 дней.
Из-за таяния арктических льдов, обусловленного глобальным потеплением, Северный морской путь, проходящий исключительно через арктические воды и исключительную экономическую зону России, становится доступным для судоходства. Однако, следует отметить, что условия плавания по Северному морскому пути могут быть непредсказуемыми.
Китай укрепляет морские связи с Европейским союзом в условиях торговой напряженности с США. Этот шаг отражает стремление Пекина диверсифицировать экспортные рынки для поддержания экономического роста. Согласно таможенным данным Китая, в сентябре экспорт в Европу вырос, в то время как поставки в США сократились.
Судно Istanbul Bridge, доставившее около 4000 контейнеров из китайского порта Чжоушань, прибыло в Феликстоу. По данным агентства "Синьхуа", далее запланированы остановки в Германии, Польше и Нидерландах. Судно принадлежит китайской контейнерной линии Sea Legend.
Китай ищет альтернативные судоходные маршруты и укрепляет морское сотрудничество с Россией в Арктике, чтобы уменьшить зависимость от Малаккского пролива.
