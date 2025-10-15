Нефтяной разворот: Лукойл взял курс на Азию

Ограничения, введённые Великобританией, не окажут существенного влияния на деятельность российской нефтяной компании "Лукойл", в том числе и в Ханты-Мансийском автономном округе, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков.
Эксперт отметил, что европейские санкции, в отличие от американских, не имеют экстерриториального характера. Ограничения со стороны США подразумевают полный запрет на любые операции с компанией, в то время как британские санкции, скорее, касаются запрета британским компаниям на сотрудничество с "Лукойлом", пишет muksun.fm.
Юшков подчеркнул, что "Лукойл" уже завершил большинство контактов с европейскими партнёрами, продав свои европейские активы и выкупив российскую сеть заправок у Shell. В настоящее время компания ориентирована на экспорт продукции на азиатские рынки, как и другие российские нефтяные компании.
Аналитик считает, что санкции Великобритании не остановят деятельность "Лукойла" в области добычи, переработки и сбыта нефти. Он привел пример "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаза", которые, несмотря на попадание в SDN-лист, продолжают успешно функционировать.
Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.