Нефтяной разворот: Лукойл взял курс на Азию

Экономика

Ограничения, введённые Великобританией, не окажут существенного влияния на деятельность российской нефтяной компании "Лукойл", в том числе и в Ханты-Мансийском автономном округе, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков.

Фото: commons.wikimedia.org by zonemars, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Руки коротки

Эксперт отметил, что европейские санкции, в отличие от американских, не имеют экстерриториального характера. Ограничения со стороны США подразумевают полный запрет на любые операции с компанией, в то время как британские санкции, скорее, касаются запрета британским компаниям на сотрудничество с "Лукойлом", пишет muksun.fm.

Курс на азиатские рынки

Юшков подчеркнул, что "Лукойл" уже завершил большинство контактов с европейскими партнёрами, продав свои европейские активы и выкупив российскую сеть заправок у Shell. В настоящее время компания ориентирована на экспорт продукции на азиатские рынки, как и другие российские нефтяные компании.

Влияние санкций на добычу, переработку и сбыт нефти

Аналитик считает, что санкции Великобритании не остановят деятельность "Лукойла" в области добычи, переработки и сбыта нефти. Он привел пример "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаза", которые, несмотря на попадание в SDN-лист, продолжают успешно функционировать.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
