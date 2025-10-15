Китай построил лестницу в облака: 1,44 млрд на комфорт

Китай продолжает удивлять мир новыми масштабными проектами.

Нацпроект программы туризма

Чтобы облегчить подъём в гору Линшань, возведена эскалаторная система общей длиной 1200 м. Теперь восхождение стало делом нескольких минут, но обошлось это удовольствие в 1,44 млрд рублей. Проект реализован в рамках национальной программы туризма, пишут Известия.

"Лестница в облака"

Эту конструкцию, часть целой сети передвижных лестниц, позволяющую туристам без лишних усилий достигать вершины горы, в шутку прозвали "лестницей в облака". Сооружение длиной почти 400 метров доставляет посетителей на высоту 88-этажного здания всего за десять минут.

Это значительно экономит время туристам, избавляя их от двухчасового подъёма. Фактически, это не один эскалатор, а связанная между собой система последовательно расположенных эскалаторов, соединённых платформами.

С учётом потребностей людей разных возрастов

Проект разработан с учетом потребностей людей разных возрастов и с различным уровнем физической подготовки, чтобы сделать гору доступной для каждого.