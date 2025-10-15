Невидимая рука рынка: как российские алмазы находят новые пути после санкций G7

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

После введения ограничений странами G7 российские алмазы перенаправляются на мировые рынки через ОАЭ, Индию и Гонконг.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Алмазы

Мировое лидерство и обходные пути

Несмотря на санкции, вступившие в силу 1 января 2024 года, Россия остаётся ключевым игроком на алмазном рынке. В 2024 году на её долю приходилась значительная часть мировой добычи (32%, или 37,32 млн карат), а также более половины доказанных запасов. После прекращения прямых поставок в Антверпен экспорт переориентировался на ОАЭ, доля которых в мировом алмазном обороте превысила 30%, сообщает "Постньюс".

Ключевые партнёры в обходе санкций

В Объединённых Арабских Эмиратах российское сырьё закупается через третьи страны. Индия, где обрабатывается большая часть мировых алмазов (около 90%), также играет важную роль, экспортируя российские алмазы как продукцию местного производства. Гонконг, увеличивший импорт российских алмазов в 1,6 раза в 2024 году, становится конечной точкой их маршрута на западные рынки.