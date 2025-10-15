Не инфляция и не кризис: вот что на самом деле разгоняет цены на золото

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Рост цен на золото связан с дефицитом физического металла и массовыми требованиями поставок по ранее выданным золотым займам. Об этом в беседе с Pravda.Ru  рассказал аналитик компании "Золотой Монетный дом", эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Груда золотых слитков
Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Груда золотых слитков

Ранее стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив отметку $4 200 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

Голубовский объяснил, что нынешний рост цен на золото вызван тем, что банки и финансовые структуры, активно использовавшие металл в сделках с кредитами и лизингом, столкнулись с необходимостью реальных поставок, а физического золота на рынке оказалось недостаточно. Это и сформировало сильнейший спрос на драгоценный металл.

"Золото дорожает, потому что финансовая система, которая долгое время жила на золотых обязательствах, фактически исчерпала возможности покрывать их поставками. Сейчас по этим кредитам требуют реальный металл, и в мире возник дефицит", — отметил Голубовский.

Он добавил, что на рынке сложилась ситуация, когда золото выкупают по любой цене, а процесс роста становится неуправляемым. Эксперт провел аналогию с событиями конца 1970-х годов, когда после отмены золотого стандарта произошел резкий всплеск цен.

"Золото скупают фактически по любой цене, и этот процесс не может продолжаться бесконечно. После достижения максимума неизбежен откат на 25–30 процентов. Но никто не может сказать, где этот максимум окажется", — подчеркнул Голубовский.

Он также отметил, что решение о вложениях в золото зависит от индивидуальной стратегии инвестора. По словам Голубовского, покупать металл стоило раньше — в периоды стабильности, когда цены оставались на средних уровнях, а сегодня рынок крайне нестабилен и в любой момент может произойти большой откат вниз.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
