ИИ штурмует фондовый рынок: компьютеры торгуют сами, но пока без гениальности

7:39
Экономика

Искусственный интеллект постепенно становится частью финансового рынка. По словам старшего управляющего директора Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекта "Финуслуги" Игоря Алутина, модели машинного обучения (ML) уже применяются в торговле на бирже, однако пока не могут полностью заменить человека. Главная причина — ограниченные возможности при работе с текстами и риски ошибок.

Искусственный интеллект
Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Искусственный интеллект

Машинное обучение в действии

В рамках форума "Финополис-2025", проходившего в федеральной территории Сириус, Игорь Алутин рассказал, что технологии машинного обучения уже стали частью торговых процессов на бирже. Он отметил, что алгоритмы могут не только анализировать данные, но и выполнять торговые операции.

"ML-модели уже способны торговать и оставлять заявки, но хуже работают с текстом, что снижает их точность", — сказал Игорь Алутин в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о том, насколько далеко продвинулись технологии искусственного интеллекта в финансовой сфере.

По словам эксперта, генеративные нейросети — следующее поколение ИИ-технологий — более успешны в понимании контекста, однако и у них есть серьёзные ограничения.

"Генеративный ИИ лучше справляется с интерпретацией, однако его ограничивают невысокая скорость и риск 'галлюцинаций'", — уточнил Алутин, комментируя вопрос журналиста о перспективах использования ChatGPT-подобных систем в торговле.

ИИ — помощник, а не конкурент трейдера

Алутин подчеркнул, что искусственный интеллект пока не демонстрирует результатов, которые позволили бы говорить о превосходстве над человеком.

"К примеру, есть алгоритмическая торговля на базе ИИ, но заметного 'обгона' человека по результатам нейросети пока не демонстрируют, и над этой задачей во всём мире продолжают работать", — отметил Алутин в беседе с корреспондентом ТАСС, отвечая на вопрос о том, может ли ИИ уже заменить трейдеров в реальных условиях рынка.

Он добавил, что сегодня ИИ чаще выступает как второй пилот — система, которая помогает трейдеру в принятии решений и контроле данных.

"Сейчас ИИ при использовании в трейдинге может обрабатывать сведения о рынке и выступает как второй пилот, в том числе для проверки данных", — пояснил Алутин, отвечая на вопрос о текущих сценариях применения ИИ на Московской бирже.

Проблема галлюцинаций и доверия к ИИ

Одна из ключевых трудностей, тормозящих развитие автономных торговых систем, — риск так называемых "галлюцинаций", когда нейросеть создаёт логичное, но ложное заключение. В условиях финансового рынка такие ошибки могут привести к убыткам, поэтому использование ИИ требует строгого контроля.

"Это будет сохраняться до решения проблем с 'галлюцинациями' и достижением требуемой точности", — заявил Алутин, отвечая на вопрос о том, почему трейдеры всё ещё не готовы доверить торговлю машинам полностью.

Он подчеркнул, что в будущем технологии изменят сам формат взаимодействия с биржевыми платформами.

"В перспективе ИИ не нужен будет терминал в привычном виде: вся логика и данные будут не в интерфейсе терминала, а в серверной части", — добавил Алутин, обращаясь к участникам форума "Финополис".

Как ИИ применяется сегодня

Современные алгоритмы активно внедряются в инфраструктуру Московской биржи и других торговых площадок. Они помогают анализировать рынок, выявлять корреляции между событиями и котировками, а также ускорять исполнение заявок.
Однако, как подчеркнул Алутин, ИИ пока не способен заменить аналитическую интуицию трейдера, особенно при оценке политических и новостных факторов.

Основные направления применения ML-моделей в торговле:

  • Анализ больших массивов рыночных данных в реальном времени.
  • Обнаружение аномалий и сигналов для автоматических сделок.
  • Поддержка решений трейдеров при изменении волатильности.
  • Прогнозирование рыночных трендов по историческим данным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: доверить торговлю полностью ИИ без контроля.
  • Последствие: вероятность неверных решений и убытков.
  • Альтернатива: гибридная модель — человек определяет стратегию, а ИИ анализирует данные и подсказывает оптимальные действия.

Будущее без терминала

Эксперт уверен, что со временем человек перестанет взаимодействовать с терминалом напрямую. Вся логика биржевых процессов переместится на серверную сторону, а интерфейсы станут умными ассистентами — по типу голосовых помощников.

Подобные технологии уже тестируются на Западе: например, Goldman Sachs и J. P. Morgan внедряют ИИ-помощников для своих аналитиков и управляющих портфелями.

По оценке консалтинговой компании Deloitte, к 2030 году до 30 % всех мировых биржевых сделок будут выполняться при участии искусственного интеллекта.

Плюсы и минусы ИИ в трейдинге

Плюсы Минусы
Высокая скорость обработки данных Ошибки при интерпретации текстов
Отсутствие эмоционального фактора Риск "галлюцинаций" и ложных сигналов
Снижение издержек Необходимость постоянного контроля
Возможность персонализации стратегий Недостаточная прозрачность алгоритмов

FAQ

Может ли ИИ уже торговать самостоятельно

Пока нет. Он используется как часть алгоритмических систем, где все действия контролируются трейдером.

Почему модели плохо работают с текстом

Финансовые новости требуют интерпретации контекста и оценок, что остаётся сложной задачей даже для современных генеративных моделей.

Как Московская биржа применяет ИИ

Алгоритмы используются в проектах по анализу данных, автоматизации клиентского сервиса и платформе "Финуслуги".

Когда ИИ сможет заменить трейдера

По прогнозам экспертов, это возможно в течение 5-10 лет, после решения проблем с точностью и скоростью обработки.

Мифы и правда

  • Миф: нейросети уже торгуют эффективнее людей.
    Правда: пока нет подтверждённых примеров устойчивого превосходства ИИ над профессиональными трейдерами.
  • Миф: ИИ не ошибается.
    Правда: "галлюцинации" и ошибки контекста по-прежнему распространены.
  • Миф: ИИ приведёт к исчезновению трейдеров.
    Правда: человек останется главным аналитиком, но его инструменты станут "умнее".

Три интересных факта

  • Первые элементы машинного обучения в торговле Московская биржа начала тестировать в 2018 году.
  • Форум "Финополис" ежегодно становится площадкой для демонстрации ИИ-инноваций в финтехе.
  • По прогнозу Deloitte, к 2030 году ИИ будет участвовать в до трети мировых биржевых сделок.

Исторический контекст

  • 2010-е: распространение алгоритмической торговли на мировых биржах.
  • 2020-е: развитие гибридных систем "человек + ИИ".
  • 2025: обсуждение генеративного ИИ в трейдинге на форуме "Финополис".
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
