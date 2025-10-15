Инфляция приручена: рубль остаётся устойчивым, несмотря на давление извне

Самоподдерживающегося ослабления обменного курса рубля при низкой инфляции быть не может. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, выступая в Государственной думе.

"Самоподдерживающегося ослабления обменного курса рубля, в принципе, быть не может. Он будет двигаться по той траектории, которая согласуется с низкой инфляцией, а низкая инфляция позволяет, в том числе, стабилизировать и обменный курс.", — сказал Алексей Заботкин, выступая в Госдуме.

Контекст выступления

Заявление Заботкина прозвучало в ходе парламентских слушаний, где рассматривались вопросы макроэкономической устойчивости и прогнозы денежно-кредитной политики. По словам представителя ЦБ, рубль не имеет внутренних причин для устойчивого ослабления, если уровень инфляции остаётся низким.

Что означает самоподдерживающееся ослабление

Экономисты называют "самоподдерживающимся" ослабление, когда ожидания снижения курса рубля сами усиливают давление на валюту. Это происходит, если растут инфляционные ожидания и население стремится перевести сбережения в иностранную валюту.

Однако ЦБ считает, что при низкой инфляции подобный эффект невозможен.

В таких условиях у бизнеса и граждан нет стимулов для ухода из рублевых активов, а стабильность цен поддерживает доверие к национальной валюте.

Как ЦБ объясняет динамику курса

Алексей Заботкин подчеркнул, что курс рубля будет двигаться "по траектории, согласующейся с низкой инфляцией", а не под давлением внутренних факторов.

Низкая инфляция, по его словам, помогает стабилизировать обменный курс, создавая фундамент для предсказуемого движения валюты в зависимости от внешних условий.

Таким образом, ЦБ не фиксирует конкретный диапазон курса, а указывает, что он формируется в рыночных условиях — под влиянием внешнеторгового баланса и цен на экспортные товары.

Инфляция как основной якорь курса

Согласно позиции Банка России, при стабильной инфляции рубль сохраняет устойчивость, а его временные колебания отражают лишь краткосрочные реакции на внешние события.

Центробанк придерживается цели по инфляции на уровне около 4 %, что позволяет сохранять доверие к рублю и ограничивать влияние спекулятивных факторов.

"Низкая инфляция позволяет, в том числе, стабилизировать обменный курс", — цитирует слова Заботкина официальный сайт ТАСС.

Почему курс зависит от внешних факторов

Рубль остаётся чувствительным к внешнеэкономической конъюнктуре — цене на нефть и газ, торговому балансу и мировым процентным ставкам.

Однако, как подчеркнул представитель ЦБ, даже значительные внешние колебания не приведут к "самоподдерживающемуся ослаблению", если инфляция внутри страны контролируется.

Как ЦБ действует для удержания стабильности

Регулятор сохраняет режим плавающего курса рубля, что позволяет экономике адаптироваться к внешним шокам.

Интервенции ЦБ на валютном рынке проводятся только при угрозе финансовой стабильности.

Основным инструментом регулирования остаётся ключевая ставка, влияющая на инфляцию и спрос на валюту.

Экспертное мнение

По словам экономиста Владимира Котлярова, заявление Заботкина отражает принципиальную позицию ЦБ, согласно которой рубль защищён от внутренних шоков при сохранении ценовой стабильности.

"Если инфляция удерживается в пределах 4-5 %, то внутренние факторы не способны вызвать девальвацию рубля. Основное влияние оказывают экспорт, импорт и валютные потоки", — сказал Котляров в эфире телеканала "Россия 24".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: связывать любое ослабление рубля с внутренними проблемами.

связывать любое ослабление рубля с внутренними проблемами. Последствие: рост панических ожиданий и давления на валютный рынок.

рост панических ожиданий и давления на валютный рынок. Альтернатива: рассматривать курс как отражение совокупных внешних и внутренних факторов, при этом ключевым остаётся уровень инфляции.

FAQ

Что означает выражение самоподдерживающееся ослабление

Это ситуация, когда ожидания падения валюты сами ускоряют её снижение.

Почему при низкой инфляции этого не происходит

Потому что ожидания стабильны, а спрос на валюту не растёт.

Как ЦБ влияет на курс рубля

Посредством процентной политики и контроля ликвидности, но без фиксирования курса.

Какова цель ЦБ по инфляции

Около 4%, что признано оптимальным уровнем для экономического роста.