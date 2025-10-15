Инфляция приручена: рубль остаётся устойчивым, несмотря на давление извне

Самоподдерживающегося ослабления обменного курса рубля при низкой инфляции быть не может. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, выступая в Государственной думе.
"Самоподдерживающегося ослабления обменного курса рубля, в принципе, быть не может. Он будет двигаться по той траектории, которая согласуется с низкой инфляцией, а низкая инфляция позволяет, в том числе, стабилизировать и обменный курс.", — сказал Алексей Заботкин, выступая в Госдуме.
Заявление Заботкина прозвучало в ходе парламентских слушаний, где рассматривались вопросы макроэкономической устойчивости и прогнозы денежно-кредитной политики. По словам представителя ЦБ, рубль не имеет внутренних причин для устойчивого ослабления, если уровень инфляции остаётся низким.
Экономисты называют "самоподдерживающимся" ослабление, когда ожидания снижения курса рубля сами усиливают давление на валюту. Это происходит, если растут инфляционные ожидания и население стремится перевести сбережения в иностранную валюту.
Однако ЦБ считает, что при низкой инфляции подобный эффект невозможен.
В таких условиях у бизнеса и граждан нет стимулов для ухода из рублевых активов, а стабильность цен поддерживает доверие к национальной валюте.
Алексей Заботкин подчеркнул, что курс рубля будет двигаться "по траектории, согласующейся с низкой инфляцией", а не под давлением внутренних факторов.
Низкая инфляция, по его словам, помогает стабилизировать обменный курс, создавая фундамент для предсказуемого движения валюты в зависимости от внешних условий.
Таким образом, ЦБ не фиксирует конкретный диапазон курса, а указывает, что он формируется в рыночных условиях — под влиянием внешнеторгового баланса и цен на экспортные товары.
Согласно позиции Банка России, при стабильной инфляции рубль сохраняет устойчивость, а его временные колебания отражают лишь краткосрочные реакции на внешние события.
Центробанк придерживается цели по инфляции на уровне около 4 %, что позволяет сохранять доверие к рублю и ограничивать влияние спекулятивных факторов.
"Низкая инфляция позволяет, в том числе, стабилизировать обменный курс", — цитирует слова Заботкина официальный сайт ТАСС.
Рубль остаётся чувствительным к внешнеэкономической конъюнктуре — цене на нефть и газ, торговому балансу и мировым процентным ставкам.
Однако, как подчеркнул представитель ЦБ, даже значительные внешние колебания не приведут к "самоподдерживающемуся ослаблению", если инфляция внутри страны контролируется.
По словам экономиста Владимира Котлярова, заявление Заботкина отражает принципиальную позицию ЦБ, согласно которой рубль защищён от внутренних шоков при сохранении ценовой стабильности.
"Если инфляция удерживается в пределах 4-5 %, то внутренние факторы не способны вызвать девальвацию рубля. Основное влияние оказывают экспорт, импорт и валютные потоки", — сказал Котляров в эфире телеканала "Россия 24".
