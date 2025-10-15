Новая эра энергии: как мир разделился на энергетические крепости

Мировая энергетическая система претерпевает кардинальные изменения, смещаясь от глобальной диверсификации источников энергии к формированию обособленных "энергетических крепостей". Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini

Формирование региональных энергетических кластеров

Новак подчеркнул, что прежняя модель, основанная на диверсификации для обеспечения энергетической безопасности, уступает место региональным энергокластерам. Эти "энергетические крепости" характеризуются собственными правилами, ценообразованием и валютами взаиморасчетов.

Европейский выбор

Примером такого перехода служит Европа, отказавшаяся от российских энергоресурсов и, по мнению Новака, передавшая контроль над своей энергетической политикой "заокеанскому партнеру".

Россия и АТР: формирование нового энергосоюза

Ужесточение торговой политики США и давление на потребителей российских энергоресурсов способствовали формированию энергокрепости Россия-АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион). Растущий интерес Индии к оплате российской нефти в юанях, а также возможность присоединения других стран Глобального Юга и БРИКС с их потребностью в доступных углеводородах, укрепляют этот союз. Россия активно перенаправляет поставки углеводородов на дружественные рынки, особенно в Азию.

Переориентация поставок на Восток

Доля дружественных стран в экспорте российской нефти значительно возросла, достигнув 94% в 2024 году. Экспорт газа в АТР также увеличился и превысил 50 миллиардов кубометров.

Новая реальность: стабильность во фрагментированном мире

Возврат к прежней глобальной модели маловероятен, отметил Новак. Задача состоит в том, чтобы адаптироваться к новой, более фрагментированной реальности и обеспечить стабильность в этих условиях, пишет РИА Новости.