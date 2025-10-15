Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Мировая энергетическая система претерпевает кардинальные изменения, смещаясь от глобальной диверсификации источников энергии к формированию обособленных "энергетических крепостей". Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Формирование региональных энергетических кластеров

Новак подчеркнул, что прежняя модель, основанная на диверсификации для обеспечения энергетической безопасности, уступает место региональным энергокластерам. Эти "энергетические крепости" характеризуются собственными правилами, ценообразованием и валютами взаиморасчетов.

Европейский выбор

Примером такого перехода служит Европа, отказавшаяся от российских энергоресурсов и, по мнению Новака, передавшая контроль над своей энергетической политикой "заокеанскому партнеру".

Россия и АТР: формирование нового энергосоюза

Ужесточение торговой политики США и давление на потребителей российских энергоресурсов способствовали формированию энергокрепости Россия-АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион). Растущий интерес Индии к оплате российской нефти в юанях, а также возможность присоединения других стран Глобального Юга и БРИКС с их потребностью в доступных углеводородах, укрепляют этот союз. Россия активно перенаправляет поставки углеводородов на дружественные рынки, особенно в Азию.

Переориентация поставок на Восток

Доля дружественных стран в экспорте российской нефти значительно возросла, достигнув 94% в 2024 году. Экспорт газа в АТР также увеличился и превысил 50 миллиардов кубометров.

Новая реальность: стабильность во фрагментированном мире

Возврат к прежней глобальной модели маловероятен, отметил Новак. Задача состоит в том, чтобы адаптироваться к новой, более фрагментированной реальности и обеспечить стабильность в этих условиях, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
