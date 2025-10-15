Заоблачные цены: почему премиум-жильё в Краснодарском крае пользуется ажиотажным спросом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:40
Экономика

В сентябре 2025 года на рынке элитной недвижимости Краснодарского края наблюдается значительный скачок цен.

Элитная квартира
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Элитная квартира

По данным генерального директора Parade Development Антона Любина, средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Сочи цена "квадрата" достигла рекордной отметки в 2,16 миллиона рублей. Несмотря на рост цен, объемы продаж в премиум-сегменте остаются стабильными.

Факторы, влияющие на цены

Любин отмечает, что рост цен обусловлен несколькими факторами. Во-первых, предложение качественной недвижимости ограничено. Во-вторых, прибрежные проекты обладают высокой инвестиционной привлекательностью. Кроме того, ограниченный земельный фонд под застройку в ряде прибрежных районов поддерживает высокие цены. К началу осени 2025 года в Сочи стоимость квадратного метра варьируется от 264 тысяч до 1,2 миллиона рублей в зависимости от класса и расположения объекта.

Инвестиционная привлекательность

Любин также подчеркнул, что основным мотивом для покупателей элитной недвижимости на Черноморском побережье является инвестиционная составляющая. Около 80% клиентов рассматривают покупку такого жилья как инструмент для сохранения и увеличения капитала. По словам эксперта, аналогичная тенденция прослеживается по всей стране, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
