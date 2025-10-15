В ноябре выплаты изменят свой порядок: что ждёт получателей пособий и пенсий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В ноябре 2025 года график выплат ряда социальных пособий и пенсий претерпит изменения в связи с празднованием Дня народного единства.

Российские деньги
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российские деньги

Информацию об этом распространили Известия, призывая получателей внимательно следить за сроками, чтобы вовремя получить положенные выплаты.

Изменения в графике детских пособий

В связи с праздничными переносами некоторые выплаты будут произведены досрочно. В частности, единое пособие, пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан, выплаты на первого ребенка до трех лет, пособие на ребенка военнослужащего до трех лет, а также единое пособие беременным будут перечислены уже 1 ноября. Обычно эти средства поступают 3-го числа, но в ноябре этот день является выходным.

Другие социальные выплаты

Ежемесячное пособие из материнского капитала будет начислено 5 ноября. Работающие родители детей до полутора лет также получат свои выплаты раньше срока — 7 ноября. Следует учитывать, что процесс перевода средств может занять продолжительное время.

Пенсионные выплаты

Пенсии обычно выплачиваются в период с 3 по 25 число каждого месяца. Конкретная дата зависит от выбранного способа получения и региона проживания. Однако в связи с праздничными днями график может быть скорректирован, чтобы избежать задержек. Если стандартная дата выплаты попадает на выходной или праздник, пенсия будет выплачена досрочно, как правило, в последний рабочий день перед праздничными днями.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
