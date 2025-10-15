Страны бегут из БРИКС: Трамп сделал заявление

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дональд Трамп в ходе встречи с аргентинским президентом Хавьером Милеем, заявил, что несколько государств якобы начали процесс выхода из БРИКС из-за угроз введения Соединенными Штатами таможенных пошлин на все их экспортные товары.

Американский президент подчеркнул, что он предупредил все страны, которые рассматривали вступление в БРИКС, о готовности США применить против них меры торгового воздействия в виде пошлин.

"Все вышли из БРИКС. Они все выходят из БРИКС. БРИКС был атакой на доллар. И я сказал: "Если вы хотите поиграть в эту игру, я собираюсь ввести пошлины на всю вашу продукцию, поставляемую в США". Они сказали… мы выходим из БРИКС. О БРИКС больше даже не говорят", — заявил американский лидер, по информации Fox News.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
