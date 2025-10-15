Домклик предупреждает: вот что будет с вашими деньгами из-за снижения ставки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи выразил мнение, что клиенты банков не будут массово переводить свои накопления в недвижимость, несмотря на снижение ключевой ставки.

Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой

Лейпи объяснил это, как недостаточное ожидание изменений со стороны вкладчиков.

Статистика по депозитам

Глава "Домклик" также указал, что, согласно данным Агентства по страхованию вкладов, всего 1% граждан имеет депозиты свыше 3 миллионов рублей, что говорит о том, что большинство вкладчиков не располагает значительными суммами для инвестиций.

Инвестиционные настроения

Лейпи подчеркнул, что вкладчики, как правило, стремятся извлечь доход из своих сбережений. Он предположил, что в этом году инвесторы могут рассмотреть другие инструменты, так как ситуация на рынке меняется: в прошлом году депозиты были более выгодными, в этом году возможен обратный тренд, пишет РИА Недвижимость.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
