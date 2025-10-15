Один из самых дорогих регионов России: топливный кризис испытывает Калининград

Самый западный регион России столкнулся с топливными трудностями, выраженными в росте цен и временном отсутствии бензина марки АИ-92 на некоторых АЗС.
Стоимость дизельного топлива превысила 72 рубля за литр, а за литр бензина АИ-95 просят более 67,4 рубля. Эти показатели одни из самых высоких в стране.
На данный момент дефицита топлива в Калининградской области нет. Однако регион остро отреагировал на общероссийскую нестабильность с нефтепродуктами.
Специфика Калининградской области заключается в полной зависимости от морских поставок топлива. Любые изменения в логистических цепочках незамедлительно влияют на цены и доступность дизельного топлива и бензина на местных АЗС.
Во второй половине сентября и начале октября жители области стали массово сообщать об отсутствии бензина АИ-92 на ряде заправочных станций. Особенно остро проблема ощущалась в отдаленных районах, где часто имеется всего одна АЗС, пишет РГ.
Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.