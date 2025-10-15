Один из самых дорогих регионов России: топливный кризис испытывает Калининград

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:19
Экономика

Самый западный регион России столкнулся с топливными трудностями, выраженными в росте цен и временном отсутствии бензина марки АИ-92 на некоторых АЗС.

Автозаправка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Автозаправка

Стоимость дизельного топлива превысила 72 рубля за литр, а за литр бензина АИ-95 просят более 67,4 рубля. Эти показатели одни из самых высоких в стране. 

На данный момент дефицита топлива в Калининградской области нет. Однако регион остро отреагировал на общероссийскую нестабильность с нефтепродуктами.

Особенности логистики как причина уязвимости региона

Специфика Калининградской области заключается в полной зависимости от морских поставок топлива. Любые изменения в логистических цепочках незамедлительно влияют на цены и доступность дизельного топлива и бензина на местных АЗС.

Перебои с 92-м бензином

Во второй половине сентября и начале октября жители области стали массово сообщать об отсутствии бензина АИ-92 на ряде заправочных станций. Особенно остро проблема ощущалась в отдаленных районах, где часто имеется всего одна АЗС, пишет РГ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
