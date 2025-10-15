Шоколад дорожает, интерес падает: что происходит на рынке сладостей

Экономика

Несмотря на стабилизацию цен на какао-бобы и активное внедрение более доступных растительных ингредиентов, шоколадные компании наблюдают тенденцию к уменьшению потребительского интереса к своей продукции.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) три вида шоколада

Меры производителей и прогнозы экспертов

Директор консалтинговой фирмы J. Ganes Consulting Джуди Гейнс подчеркивает, что производители уже предприняли шаги по минимизации использования какао-компонентов в своей продукции. Она сомневается в возможности быстрого возврата к прежним объемам потребления какао.

Эксперты указывают, что, несмотря на существенное снижение фьючерсных цен на какао после декабрьского пика, шоколадные компании продолжают использовать запасы, приобретенные по более высоким ценам. Значительное падение цен на какао-масло в 2025 году привело к тому, что переработка какао-бобов стала экономически невыгодной по сравнению с применением альтернативных растительных ингредиентов.

Реакция потребителей и новая реальность рынка

Потребители уже столкнулись с последствиями кризиса: в Северной Америке зафиксировано падение продаж шоколадных изделий на 21% за год. Аналитик банка Rabobank Джулия Бюх отмечает, что индустрия входит в "новую норму", характеризующуюся высокими затратами и необходимостью постоянной адаптации для всех участников рынка.

Неопределённость в перспективах спроса

Аналитики сходятся во мнении, что сочетание дорогостоящих традиционных сладостей и более дешевых аналогов с заменителями какао создает неясность в долгосрочных прогнозах спроса на какао-бобы на мировом рынке, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.