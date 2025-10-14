Гипермаркеты О'кей меняют хозяина: неожиданный поворот в продуктовом ритейле

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявили о согласовании сделки, в рамках которой произойдет покупка сети гипермаркетов "О'кей".
В ФАС уточнили, что было рассмотрено обращение ООО "Земун" о приобретении контрольного пакета акций, а именно 99%, в уставном капитале холдинговой компании ООО "РБФ ритейл".
Ранее ФАС уже согласовала ходатайство, по которому приобретается 99,56% ООО "О'кей".
В результате данной сделки покупатель получит опосредованный контроль над всей сетью гипермаркетов. Об этом сообщает ТАСС.
