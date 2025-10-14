Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удобная сделка с квартирой может закончиться на улице: новая схема мошенничества набирает обороты
Жаркое из хариссы и нежной говядины: муж будет в восторге — секрет в особом маринаде
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
2900 раз выше нормы: токсин из водорослей превращает мозг дельфинов во Флориде в руины
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Экономика доверия: откройте мир бесплатных путешествий, присматривая за питомцами
Киркоров не ожидал, что прошлое настигнет его в суде: старый конфликт всплыл снова
Вкус, который переносит в Стамбул: турецкое блюдо из баклажанов и фарша, тающее во рту

Гипермаркеты О'кей меняют хозяина: неожиданный поворот в продуктовом ритейле

0:43
Экономика

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявили о согласовании сделки, в рамках которой произойдет покупка сети гипермаркетов "О'кей".

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

В ФАС уточнили, что было рассмотрено обращение ООО "Земун" о приобретении контрольного пакета акций, а именно 99%, в уставном капитале холдинговой компании ООО "РБФ ритейл".

Ранее ФАС уже согласовала ходатайство, по которому приобретается 99,56% ООО "О'кей".

В результате данной сделки покупатель получит опосредованный контроль над всей сетью гипермаркетов. Об этом сообщает ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Наука и техника
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Запах детства и корицы: цукаты из тыквы, от которых дом пахнет теплом и уютом
Еда и рецепты
Запах детства и корицы: цукаты из тыквы, от которых дом пахнет теплом и уютом
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Дьявольски вкусный, ангельски полезный: этот шоколадный торт изменит ваше представление о десертах
Семь ненужных опций в автомобилях: простите, но прежде чем покупать их, нужно подумать Сергей Милешкин В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
В эфире повисла пауза: Гузеева бросила Сябитовой фразу, которую та не простила
В эфире повисла пауза: Гузеева бросила Сябитовой фразу, которую та не простила
Последние материалы
Гипермаркеты О'кей меняют хозяина: неожиданный поворот в продуктовом ритейле
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Экономика доверия: откройте мир бесплатных путешествий, присматривая за питомцами
Киркоров не ожидал, что прошлое настигнет его в суде: старый конфликт всплыл снова
Вкус, который переносит в Стамбул: турецкое блюдо из баклажанов и фарша, тающее во рту
Секрет стройности: как отдых влияет на метаболизм — забудьте о диетах
Ватрушки со штрейзелем, которые исчезают прямо с противня: простая выпечка с магией детства
Банки нашли новый повод для отказа в ипотеке — и он касается каждой женщины с ребёнком
Внутренний голос тела: что скрывает шестое чувство
Защитник, который не просит зарплату: эти породы становятся источником спокойствия для всей семьи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.