Гипермаркеты О'кей меняют хозяина: неожиданный поворот в продуктовом ритейле

Экономика

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявили о согласовании сделки, в рамках которой произойдет покупка сети гипермаркетов "О'кей".

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

В ФАС уточнили, что было рассмотрено обращение ООО "Земун" о приобретении контрольного пакета акций, а именно 99%, в уставном капитале холдинговой компании ООО "РБФ ритейл".

Ранее ФАС уже согласовала ходатайство, по которому приобретается 99,56% ООО "О'кей".

В результате данной сделки покупатель получит опосредованный контроль над всей сетью гипермаркетов. Об этом сообщает ТАСС.