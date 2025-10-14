Трамп наносит удар: США готовы перекрыть кислород Китаю в торговле — что будет с ценами

2:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность частичного прекращения торговли с Китаем. По его словам, подобная мера может стать ответом на "враждебные экономические действия" Пекина, направленные против американских фермеров.

Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Торговое противостояние

Американский лидер обвинил Китай в том, что тот сознательно создает препятствия для экспорта американской продукции, в частности — соевых бобов, которые занимают значительную долю в аграрном экспорте США.

"Я считаю, что отказ Китая от закупок нашей сои и создание трудностей для американских фермеров — это акт экономической враждебности. Мы рассматриваем прекращение торговли с КНР в сфере растительных масел и других товаров в качестве ответной меры", — заявил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, администрация Белого дома не исключает введения новых торговых ограничений, которые затронут как поставки растительных масел, так и другие категории продукции.

Экономические последствия

Китай является одним из крупнейших торговых партнёров США, и резкое ограничение поставок может повлиять на мировые рынки сельхозпродукции. Эксперты отмечают, что прекращение импорта и экспорта между странами в аграрном секторе приведёт к росту цен на растительные масла и соевые продукты.

Американские фермеры, особенно в штатах Айова, Небраска и Иллинойс, уже выражали беспокойство из-за сокращения китайских закупок, которые ранее обеспечивали миллиарды долларов дохода.

Ставка на внутреннее производство

Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты обладают достаточными ресурсами для обеспечения своих потребностей в растительных маслах и других продовольственных товарах.

Он отметил, что в ближайшее время планирует обсудить с представителями аграрного сектора и Конгресса возможные меры поддержки фермеров, чтобы снизить зависимость от внешних рынков.

По его словам, США способны "самостоятельно производить растительное масло" и не нуждаются в закупках этого продукта у Китая.

Новая эскалация торгового конфликта

Аналитики считают, что заявление Трампа может стать началом нового витка экономического противостояния между Вашингтоном и Пекином. Китай пока не отреагировал официально, однако в предыдущие годы в ответ на подобные меры вводил зеркальные тарифы и ограничения на американскую продукцию.