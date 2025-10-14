Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не пирог и не оладьи, а нечто лучшее: жареные яблочные пальчики, которые покоряют с первой минуты
Клематис готовится к сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Худшая фотография за все времена: почему Дональд Трамп потребовал убрать свою обложку с журнала Time
Индекс Мосбиржи снова вниз — что давит на рынок сильнее: ставка, налоги или нервы
Шина даёт сигнал бедствия: как заметить опасный дефект вовремя
Мечта Евы разбилась о материнское нет: почему Лолита не разрешила дочери переехать в Россию
Медведей больше не кормить: на Камчатке вводит меры против любителей угостить диких зверей
Простые продукты, волшебный вкус: картофельная запеканка, которую просят готовить снова
Пророчества Жириновского сбываются? Конец света по-американски

Трамп наносит удар: США готовы перекрыть кислород Китаю в торговле — что будет с ценами

2:37
Экономика

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность частичного прекращения торговли с Китаем. По его словам, подобная мера может стать ответом на "враждебные экономические действия" Пекина, направленные против американских фермеров.

Дональд Трамп
Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Торговое противостояние

Американский лидер обвинил Китай в том, что тот сознательно создает препятствия для экспорта американской продукции, в частности — соевых бобов, которые занимают значительную долю в аграрном экспорте США.

"Я считаю, что отказ Китая от закупок нашей сои и создание трудностей для американских фермеров — это акт экономической враждебности. Мы рассматриваем прекращение торговли с КНР в сфере растительных масел и других товаров в качестве ответной меры", — заявил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, администрация Белого дома не исключает введения новых торговых ограничений, которые затронут как поставки растительных масел, так и другие категории продукции.

Экономические последствия

Китай является одним из крупнейших торговых партнёров США, и резкое ограничение поставок может повлиять на мировые рынки сельхозпродукции. Эксперты отмечают, что прекращение импорта и экспорта между странами в аграрном секторе приведёт к росту цен на растительные масла и соевые продукты.

Американские фермеры, особенно в штатах Айова, Небраска и Иллинойс, уже выражали беспокойство из-за сокращения китайских закупок, которые ранее обеспечивали миллиарды долларов дохода.

Ставка на внутреннее производство

Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты обладают достаточными ресурсами для обеспечения своих потребностей в растительных маслах и других продовольственных товарах.

Он отметил, что в ближайшее время планирует обсудить с представителями аграрного сектора и Конгресса возможные меры поддержки фермеров, чтобы снизить зависимость от внешних рынков.

По его словам, США способны "самостоятельно производить растительное масло" и не нуждаются в закупках этого продукта у Китая.

Новая эскалация торгового конфликта

Аналитики считают, что заявление Трампа может стать началом нового витка экономического противостояния между Вашингтоном и Пекином. Китай пока не отреагировал официально, однако в предыдущие годы в ответ на подобные меры вводил зеркальные тарифы и ограничения на американскую продукцию.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Наука и техника
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Запах детства и корицы: цукаты из тыквы, от которых дом пахнет теплом и уютом
Еда и рецепты
Запах детства и корицы: цукаты из тыквы, от которых дом пахнет теплом и уютом
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Наука и техника
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Дьявольски вкусный, ангельски полезный: этот шоколадный торт изменит ваше представление о десертах
Семь ненужных опций в автомобилях: простите, но прежде чем покупать их, нужно подумать Сергей Милешкин В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
В эфире повисла пауза: Гузеева бросила Сябитовой фразу, которую та не простила
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
Последние материалы
Мечта Евы разбилась о материнское нет: почему Лолита не разрешила дочери переехать в Россию
Медведей больше не кормить: на Камчатке вводит меры против любителей угостить диких зверей
Простые продукты, волшебный вкус: картофельная запеканка, которую просят готовить снова
Пророчества Жириновского сбываются? Конец света по-американски
Пустяковая сыпь из детства может обернуться воспалением мозга: таков коварный план ветрянки
Карпин раскрыл секрет победы России над Боливией: что изменило игру
Косметика без воды: новый тренд, который обещает революцию в уходе
Берёза больше не враг: учёные проверяют вакцину, способную отключить аллергию
15 октября: Великий диктатор, Карибский кризис и воздушный терроризм
Простой металл, сложный эффект: что скрыто за модой на тренировки с гирей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.