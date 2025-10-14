32 тысячи тонн в год: гигант металлоконструкций заработал в Орле

В Орле начал свою работу комплекс, предназначенный для изготовления сложных металлоконструкций, необходимых для промышленного и гражданского строительства. Производственная мощность объекта составляет 32 тысячи тонн продукции в год.

Фото: Северсталь is licensed under free for commercial use завод по производству металлоконструкций, г. Орёл

Открытие состоялось при содействии Фонда развития промышленности (ФРП), чья деятельность курируется ВЭБ. РФ по указанию Минпромторга. Информация об этом была предоставлена пресс-службой ФРП.

Инвестиции и производственные мощности

Как сообщает пресс-служба "Северсталь", группа компаний "Северсталь Стальные Решения" ввела в эксплуатацию новый производственный комплекс полного цикла по выпуску требуемых металлоконструкций мощностью 32 тыс. тонн в год. В проект было инвестировано 3,5 млрд рублей, из которых 691 млн рублей были предоставлены ФРП в виде льготного займа для закупки современного оборудования.

Расширение производства и потребители

На новом объекте, занимающем площадь 22 тысячи квадратных метров, размещено 79 единиц передового производственного и подъемного оборудования. Ожидается, что с учётом уже имеющихся мощностей в Орле, компания утроит выпуск металлоконструкций после выхода на проектную мощность — до 48 тысяч тонн в год.

Основными потребителями продукции станут предприятия нефтехимической и газоперерабатывающей отраслей, реализующие масштабные инфраструктурные проекты, сообщает ТАСС.