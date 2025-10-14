32 тысячи тонн в год: гигант металлоконструкций заработал в Орле

В Орле начал свою работу комплекс, предназначенный для изготовления сложных металлоконструкций, необходимых для промышленного и гражданского строительства. Производственная мощность объекта составляет 32 тысячи тонн продукции в год.
Открытие состоялось при содействии Фонда развития промышленности (ФРП), чья деятельность курируется ВЭБ. РФ по указанию Минпромторга. Информация об этом была предоставлена пресс-службой ФРП.
Как сообщает пресс-служба "Северсталь", группа компаний "Северсталь Стальные Решения" ввела в эксплуатацию новый производственный комплекс полного цикла по выпуску требуемых металлоконструкций мощностью 32 тыс. тонн в год. В проект было инвестировано 3,5 млрд рублей, из которых 691 млн рублей были предоставлены ФРП в виде льготного займа для закупки современного оборудования.
На новом объекте, занимающем площадь 22 тысячи квадратных метров, размещено 79 единиц передового производственного и подъемного оборудования. Ожидается, что с учётом уже имеющихся мощностей в Орле, компания утроит выпуск металлоконструкций после выхода на проектную мощность — до 48 тысяч тонн в год.
Основными потребителями продукции станут предприятия нефтехимической и газоперерабатывающей отраслей, реализующие масштабные инфраструктурные проекты, сообщает ТАСС.
