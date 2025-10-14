Прощайте, карты? Крупнейшие банки России готовят новую платёжную систему

Ведущие российские банки "Сбер", Альфа-банк и Т-банк разрабатывают концепцию альтернативной платёжной платформы.
Планируется, что она будет основана на инновационных технологиях, таких как оплата по QR-коду, биометрии и Bluetooth, минуя традиционные банковские карты. Объем инвестиций в данный проект оценивается приблизительно в 10 миллиардов рублей.
Согласно источникам РБК в банковской сфере, основная цель новой системы — не конкурировать напрямую с картами "Мир", а расширить возможности для совершения платежей с использованием альтернативных методов. Банки рассчитывают, что данный проект позволит увеличить комиссионные доходы и предотвратить утечку прибыли к крупным онлайн-площадкам.
Сергей Хромов, вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-банка, сообщил РБК, что платёжное объединение банков ведёт активную разработку концепции новой системы, которую планируется представить в Центральный Банк.
Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.