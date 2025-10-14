Строительство жилья берёт разгон с замедления: фундамент будущего уже заложен

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Падение темпов строительства жилья в России в 2025 году стало одной из ключевых тенденций строительного рынка. По данным Росстата, за январь-сентябрь на территории страны введено 76,5 млн кв. м жилых площадей — это на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на общее замедление, эксперты отмечают, что показатели остаются стабильно высокими и позволяют рассчитывать на выполнение годового плана.

Итоги трёх кварталов: цифры и динамика

По итогам сентября 2025 года введено 9,03 млн кв. м жилья, что на 8,3% меньше по сравнению с сентябрём 2024-го. Основная доля нового жилья по-прежнему приходится на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС): за девять месяцев населением было построено 52,33 млн кв. м — на 5,6% меньше год к году. При этом в сентябре объём ИЖС составил 5,06 млн кв. м, что также отражает снижение на 11,6%.

По словам Никиты Стасишина, заместителя министра строительства и ЖКХ, несмотря на временные колебания, рынок сохраняет потенциал для восстановления.

"Ввод жилья по итогам 2025 года может составить 100-102 млн кв. м, из которых чуть больше половины будет ИЖС", — отметил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Что влияет на снижение темпов

Сокращение объёмов ввода жилья эксперты связывают с несколькими факторами:

  • корректировкой ипотечных программ и рост себестоимости строительства — от подорожания строительных материалов до логистики;
  • уменьшением покупательской активности на фоне экономической адаптации населения.

Тем не менее, государственные и частные застройщики продолжают активно развивать проекты комплексного освоения территорий. Увеличение количества проектов в регионах позволяет сгладить общую динамику спада, сохраняя средние показатели по стране.

Как поддерживается строительная отрасль

В 2025 году правительство РФ расширило ряд программ, направленных на стабилизацию рынка. Среди них — продление льготной ипотеки и запуск инициативы "ИЖС под ключ", которая предполагает строительство домов по типовым проектам с господдержкой. Также активно развиваются цифровые сервисы для самозастройщиков: электронные разрешения, онлайн-контроль и дистанционные консультации.

А что если рынок продолжит снижаться

Если темпы падения сохранятся, то, по оценкам аналитиков, к концу года итоговый показатель может быть ближе к нижней границе прогноза — около 100 млн кв. м. Однако эксперты уверены: ситуация контролируемая, и новые меры поддержки способны вернуть рост уже в 2026 году. Прогнозируемый рост ИЖС позволит компенсировать замедление в многоквартирном секторе.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы
Стабильные объёмы ввода даже при снижении спроса Рост себестоимости строительства
Расширение господдержки для ИЖС Замедление ввода в крупных городах
Увеличение числа региональных программ Зависимость от ставок по ипотеке
Развитие цифровых сервисов Дефицит квалифицированных кадров

Интересный факт

Россия занимает одно из первых мест в Европе по темпам индивидуального строительства.

Исторический контекст

Если сравнить с началом 2010-х годов, объёмы ввода жилья выросли почти вдвое. Тогда годовые показатели едва превышали 60 млн кв. м. За последующие годы рынок стал более сбалансированным, а доля ИЖС выросла почти на 20%. Это подтверждает устойчивость российской строительной системы даже в условиях экономических колебаний.

Защитник, который не просит зарплату: эти породы становятся источником спокойствия для всей семьи
