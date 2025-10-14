Индекс Мосбиржи снова вниз — что давит на рынок сильнее: ставка, налоги или нервы

Российский фондовый рынок завершил торговый день вторника с понижением. Индекс Мосбиржи опустился на 1,35% и остановился на отметке 2 541,49 пункта, а индекс РТС, выраженный в долларах, потерял 0,25%, достигнув уровня 1 001,3 пункта. Национальная валюта укрепилась: курс юаня снизился на 9,5 копейки — до 11,08 рубля.

Эксперты связывают снижение фондовых показателей с совокупностью внешних и внутренних факторов. Среди них — отсутствие прогресса в урегулировании украинского кризиса, высокая ключевая ставка и возможная пауза в её дальнейшем снижении из-за налоговых инициатив. Немаловажную роль сыграло и укрепление рубля, оказавшее давление на экспортёров.

"Индекс Мосбиржи большую часть вторника снижался, скромные попытки отскока от уровня 2 550 пунктов не увенчались успехом, к вечеру бенчмарк уходил ниже. Негатив комплексно давит на рынок — это пауза в урегулировании украинского кризиса, текущая высокая ключевая ставка и, вероятно, краткосрочно замедление темпов её снижения из-за налоговых новелл, а также укрепление рубля", — отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Динамика торгов: кто в плюсе, а кто в минусе

Во вторник рынок акций продемонстрировал разнонаправленную динамику. Некоторые компании смогли показать уверенный рост, тогда как другие столкнулись с коррекцией. Наибольший интерес инвесторов вызвали бумаги телекоммуникационного сектора.

"Лидерами роста на российском фондовом рынке выступили обыкновенные акции "Ростелекома" (+1,9%), возможно, в связи с возобновлением господдержки российских производителей программного обеспечения и на фоне недооценки бумаг", — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В то же время под давлением оказались бумаги строительного гиганта.

"Лидерами понижения, по её словам, оказались акции застройщика "ПИК" (-6,5%), видимо, потому, что рынок всё ещё переживает отказ компании от выплат дивидендов и будущую консолидацию акций", — добавила эксперт.

Что происходит с валютой

На валютном рынке во вторник наблюдалось умеренное укрепление рубля. Поддержку ему оказали налоговый период и рост экспортных продаж. Курс юаня опустился до 11,08 рубля, а доллар и евро также немного скорректировались вниз. Тем не менее эксперты ожидают, что колебания сохранятся в достаточно узких пределах.

"Прогноз "БКС Мир инвестиций" по курсам рубля на среду — 79-82 рубля за доллар США и 11-11,3 рубля за китайский юань", — уточнили аналитики компании.

По данным Freedom Finance Global, диапазон изменения валютных курсов к рублю будет незначительным. В центре внимания инвесторов — решения ЦБ по ставке и динамика сырьевых рынков, в частности цен на нефть и металлы.

Прогноз по фондовому рынку

Аналитики ожидают, что в среду торги пройдут в диапазоне 2 500-2 650 пунктов по индексу Мосбиржи. Рынок, по мнению экспертов, продолжает адаптироваться к новому балансу между курсом рубля, ставками и корпоративными новостями. Отсутствие ярких драйверов роста ограничивает потенциал для восстановления, но и сильных распродаж не предвидится.

А что если рубль продолжит укрепляться

При устойчивом укреплении национальной валюты может усилиться давление на экспортёров, особенно из сырьевого сектора. В то же время внутренний потребительский сектор, наоборот, выиграет — импорт станет дешевле, а инфляционное давление ослабнет. Банковские и телеком-компании также могут оказаться в числе бенефициаров.

Плюсы и минусы текущей ситуации

