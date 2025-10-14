Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Помимо ТНТ и хот-догов: чем ещё решил заняться Гарик Харламов в бизнесе
Сон в тишине оборачивается проблемой: почему беруши вредят больше, чем ночной храп
Бьюти-гаджеты нового поколения: что действительно работает в домашних условиях
Большинство из задержанных — карманники; далее идут домушники, громилы, хипесники, подъездошники, городушники и т.д... — писала газета Голос Москвы 15 октября 1912 года
Не пирог и не оладьи, а нечто лучшее: жареные яблочные пальчики, которые покоряют с первой минуты
Клематис готовится к сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Худшая фотография за все времена: почему Дональд Трамп потребовал убрать свою обложку с журнала Time
Шина даёт сигнал бедствия: как заметить опасный дефект вовремя
Мечта Евы разбилась о материнское нет: почему Лолита не разрешила дочери переехать в Россию

Индекс Мосбиржи снова вниз — что давит на рынок сильнее: ставка, налоги или нервы

5:06
Экономика

Российский фондовый рынок завершил торговый день вторника с понижением. Индекс Мосбиржи опустился на 1,35% и остановился на отметке 2 541,49 пункта, а индекс РТС, выраженный в долларах, потерял 0,25%, достигнув уровня 1 001,3 пункта. Национальная валюта укрепилась: курс юаня снизился на 9,5 копейки — до 11,08 рубля.

Падение курса
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Падение курса

Эксперты связывают снижение фондовых показателей с совокупностью внешних и внутренних факторов. Среди них — отсутствие прогресса в урегулировании украинского кризиса, высокая ключевая ставка и возможная пауза в её дальнейшем снижении из-за налоговых инициатив. Немаловажную роль сыграло и укрепление рубля, оказавшее давление на экспортёров.

"Индекс Мосбиржи большую часть вторника снижался, скромные попытки отскока от уровня 2 550 пунктов не увенчались успехом, к вечеру бенчмарк уходил ниже. Негатив комплексно давит на рынок — это пауза в урегулировании украинского кризиса, текущая высокая ключевая ставка и, вероятно, краткосрочно замедление темпов её снижения из-за налоговых новелл, а также укрепление рубля", — отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Динамика торгов: кто в плюсе, а кто в минусе

Во вторник рынок акций продемонстрировал разнонаправленную динамику. Некоторые компании смогли показать уверенный рост, тогда как другие столкнулись с коррекцией. Наибольший интерес инвесторов вызвали бумаги телекоммуникационного сектора.

"Лидерами роста на российском фондовом рынке выступили обыкновенные акции "Ростелекома" (+1,9%), возможно, в связи с возобновлением господдержки российских производителей программного обеспечения и на фоне недооценки бумаг", — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В то же время под давлением оказались бумаги строительного гиганта.

"Лидерами понижения, по её словам, оказались акции застройщика "ПИК" (-6,5%), видимо, потому, что рынок всё ещё переживает отказ компании от выплат дивидендов и будущую консолидацию акций", — добавила эксперт.

Что происходит с валютой

На валютном рынке во вторник наблюдалось умеренное укрепление рубля. Поддержку ему оказали налоговый период и рост экспортных продаж. Курс юаня опустился до 11,08 рубля, а доллар и евро также немного скорректировались вниз. Тем не менее эксперты ожидают, что колебания сохранятся в достаточно узких пределах.

"Прогноз "БКС Мир инвестиций" по курсам рубля на среду — 79-82 рубля за доллар США и 11-11,3 рубля за китайский юань", — уточнили аналитики компании.

По данным Freedom Finance Global, диапазон изменения валютных курсов к рублю будет незначительным. В центре внимания инвесторов — решения ЦБ по ставке и динамика сырьевых рынков, в частности цен на нефть и металлы.

Прогноз по фондовому рынку

Аналитики ожидают, что в среду торги пройдут в диапазоне 2 500-2 650 пунктов по индексу Мосбиржи. Рынок, по мнению экспертов, продолжает адаптироваться к новому балансу между курсом рубля, ставками и корпоративными новостями. Отсутствие ярких драйверов роста ограничивает потенциал для восстановления, но и сильных распродаж не предвидится.

А что если рубль продолжит укрепляться

При устойчивом укреплении национальной валюты может усилиться давление на экспортёров, особенно из сырьевого сектора. В то же время внутренний потребительский сектор, наоборот, выиграет — импорт станет дешевле, а инфляционное давление ослабнет. Банковские и телеком-компании также могут оказаться в числе бенефициаров.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы
Снижение инфляционных рисков Сильный рубль давит на экспорт
Высокая доходность облигаций Ограниченный потенциал роста акций
Поддержка государства для IT и промышленности Неопределённость с налоговыми изменениями

Интересные факты

  1. Индекс Мосбиржи впервые превысил отметку 2 500 пунктов в 2019 году.

  2. РТС, выраженный в долларах, отражает не только динамику акций, но и курс рубля.

  3. Акции "Ростелекома" часто рассматриваются аналитиками как защитный инструмент в периоды волатильности.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Наука и техника
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
Наука и техника
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Дьявольски вкусный, ангельски полезный: этот шоколадный торт изменит ваше представление о десертах
Семь ненужных опций в автомобилях: простите, но прежде чем покупать их, нужно подумать Сергей Милешкин В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
В эфире повисла пауза: Гузеева бросила Сябитовой фразу, которую та не простила
В эфире повисла пауза: Гузеева бросила Сябитовой фразу, которую та не простила
Последние материалы
Мечта Евы разбилась о материнское нет: почему Лолита не разрешила дочери переехать в Россию
Медведей больше не кормить: на Камчатке вводит меры против любителей угостить диких зверей
Простые продукты, волшебный вкус: картофельная запеканка, которую просят готовить снова
Пророчества Жириновского сбываются? Конец света по-американски
Пустяковая сыпь из детства может обернуться воспалением мозга: таков коварный план ветрянки
Карпин раскрыл секрет победы России над Боливией: что изменило игру
Косметика без воды: новый тренд, который обещает революцию в уходе
Берёза больше не враг: учёные проверяют вакцину, способную отключить аллергию
15 октября: Великий диктатор, Карибский кризис и воздушный терроризм
Простой металл, сложный эффект: что скрыто за модой на тренировки с гирей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.