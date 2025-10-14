Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фальшивый ремонт за настоящие деньги: хитрости рабочих, из-за которых заказчики теряют всё
Зимняя угроза для губ: средство, способное избавить от трещин и болезненных повреждений
Гаджеты вместо скакалки: врачи требуют признать болезнь ожирения социальной проблемой
Цветёт только у избранных: тайные секреты делают рододендрон гордостью любого сада
Автомобиль блестит снаружи, но внутри пахнет старьём: проверьте одно место
Осень в каждой ложке: эти салаты с яблоками согреют даже в самый серый день
14 миллионов долларов на поиск того, что мы чувствуем внутри, но не осознаём
Екатерина Гордон разочаровалась в людях: что произошло с ней в 2025 году
Ночь, когда город расцветает огнями: зачем тысячи туристов ждут развод мостов в Петербурге

Золотая лихорадка: продавать или держать благородный металл

1:53
Экономика

В последнее время золото демонстрирует беспрецедентный рост, обновляя исторические максимумы.

Груда золотых слитков
Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Груда золотых слитков

На этой неделе цена за унцию впервые перешагнула отметку в 4000 долларов. Стоит ли сейчас фиксировать прибыль и избавляться от драгоценного металла? На этот вопрос ответила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Перспективы роста и риски коррекции

Эксперт допускает дальнейший рост цен на золото, хотя и не такими стремительными темпами. Одновременно с этим нельзя исключать вероятность коррекции и последующей стабилизации котировок.

Традиционный защитный актив

"В периоды экономической или геополитической нестабильности, когда есть неопределённость и высоки риски вложений в такие привычные активы, как, например, валюта, акции, облигации, инвесторы часто обращаются к золоту, как к наиболее "безопасной инвестиции"" — пояснила экономист.

Долгосрочная инвестиция и волатильность

Однако стоит учитывать, что золото — это долгосрочный актив, подверженный колебаниям. Краткосрочные убытки не исключены, поэтому спекуляции физическим золотом на коротких временных промежутках нецелесообразны. Покупка золота на историческом максимуме сопряжена с риском длительной просадки, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Для узкого круга инвесторов

Золото — инструмент для инвесторов, разбирающихся в нюансах и готовых к долгосрочным вложениям.

Рекомендации по продаже

"Тут важно не упустить "нужный" момент. Не успел продать на максимуме — есть вероятность уйти в просадку, которая в случае с золотом может затянуться на долгие годы", — заключила Проданова.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Еда и рецепты
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Еда и рецепты
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Авто
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Последние материалы
Ночь, когда город расцветает огнями: зачем тысячи туристов ждут развод мостов в Петербурге
Личная жизнь под вопросом: почему Никита Ефремов перестал появляться с возлюбленной на публике
Где день длится вечность, а ночь не даёт остыть: зафиксирован предел человеческой выносливости
Сергей Полунин лишился украинского гражданства: какая причина стоит за этим решением
Когда кошка становится тенью человека: 10 пород, для которых любовь — закон
Самое грязное место в доме — не туалет: 7 вещей в ванной, на которых кишат миллионы микробов
Сад без души: 6 обидных промахов лишают участок уюта и очарования
Месть Поднебесной? Китай ввёл новые портовые сборы для судов из США
Омоложение и защита: мощные компоненты, преобразующие вашу кожу этой осенью
Простая клавиша делает то, чего не умеет компьютер: авто проверяет себя за секунду
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.