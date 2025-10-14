Золотая лихорадка: продавать или держать благородный металл

В последнее время золото демонстрирует беспрецедентный рост, обновляя исторические максимумы.
На этой неделе цена за унцию впервые перешагнула отметку в 4000 долларов. Стоит ли сейчас фиксировать прибыль и избавляться от драгоценного металла? На этот вопрос ответила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.
Эксперт допускает дальнейший рост цен на золото, хотя и не такими стремительными темпами. Одновременно с этим нельзя исключать вероятность коррекции и последующей стабилизации котировок.
"В периоды экономической или геополитической нестабильности, когда есть неопределённость и высоки риски вложений в такие привычные активы, как, например, валюта, акции, облигации, инвесторы часто обращаются к золоту, как к наиболее "безопасной инвестиции"" — пояснила экономист.
Однако стоит учитывать, что золото — это долгосрочный актив, подверженный колебаниям. Краткосрочные убытки не исключены, поэтому спекуляции физическим золотом на коротких временных промежутках нецелесообразны. Покупка золота на историческом максимуме сопряжена с риском длительной просадки, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Золото — инструмент для инвесторов, разбирающихся в нюансах и готовых к долгосрочным вложениям.
"Тут важно не упустить "нужный" момент. Не успел продать на максимуме — есть вероятность уйти в просадку, которая в случае с золотом может затянуться на долгие годы", — заключила Проданова.
