Золотая лихорадка: продавать или держать благородный металл

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последнее время золото демонстрирует беспрецедентный рост, обновляя исторические максимумы.

Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Груда золотых слитков

На этой неделе цена за унцию впервые перешагнула отметку в 4000 долларов. Стоит ли сейчас фиксировать прибыль и избавляться от драгоценного металла? На этот вопрос ответила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Перспективы роста и риски коррекции

Эксперт допускает дальнейший рост цен на золото, хотя и не такими стремительными темпами. Одновременно с этим нельзя исключать вероятность коррекции и последующей стабилизации котировок.

Традиционный защитный актив

"В периоды экономической или геополитической нестабильности, когда есть неопределённость и высоки риски вложений в такие привычные активы, как, например, валюта, акции, облигации, инвесторы часто обращаются к золоту, как к наиболее "безопасной инвестиции"" — пояснила экономист.

Долгосрочная инвестиция и волатильность

Однако стоит учитывать, что золото — это долгосрочный актив, подверженный колебаниям. Краткосрочные убытки не исключены, поэтому спекуляции физическим золотом на коротких временных промежутках нецелесообразны. Покупка золота на историческом максимуме сопряжена с риском длительной просадки, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Для узкого круга инвесторов

Золото — инструмент для инвесторов, разбирающихся в нюансах и готовых к долгосрочным вложениям.

Рекомендации по продаже

"Тут важно не упустить "нужный" момент. Не успел продать на максимуме — есть вероятность уйти в просадку, которая в случае с золотом может затянуться на долгие годы", — заключила Проданова.