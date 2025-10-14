Месть Поднебесной? Китай ввёл новые портовые сборы для судов из США

Китай ввёл в действие новую систему специализированных портовых сборов, нацеленную на суда, которыми владеют или управляют американские компании, организации и частные лица.

Фото: ru.wikipedia.org by qingdao is licensed under free for commercial use порт Циндао, Китай

Транспортное ведомство Китая обнародовало 10 пунктов реализации, мотивируя это необходимостью защиты национальной судостроительной индустрии, испытывающей давление из-за аналогичных действий со стороны США. Новые правила вступили уже в силу.

Детали портовых сборов

Для американских судов, подпадающих под действие новых правил и заходящих в китайские порты, первоначальный сбор составит 400 юаней (около 56 долларов) за тонну чистой вместимости. Планируется постепенное повышение этой ставки до 1120 юаней, которое, как ожидается, произойдёт к 17 апреля 2028 года.

Данная мера распространяется не только на американские суда, но и на суда, управляемые американскими организациями, а также на те суда, в которых доля американского участия или контроля превышает 25%, суда под флагом США и суда, построенные в Соединенных Штатах.

Ответный шаг на действия США

Этот шаг является зеркальным отражением решения Вашингтона в отношении раздела 301, который был направлен против китайской судоходной, логистической и судостроительной отраслей.

Цель американской стороны — противодействовать чрезмерному доминированию Китая в этом секторе. По оценкам американского аналитического центра Csis, доля США в мировом судостроении составляет всего 0,1%, в то время как Китай контролирует более 50%.

Транспортное министерство Китая выразило несогласие с действиями США, заявив, что те "серьёзно нарушают принципы международной торговли и китайско-американское соглашение о морском транспорте, а также серьёзно ухудшают двустороннюю морскую торговлю".