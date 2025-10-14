Кошельки автомобилистов Красноярского края похудеют: транспортный налог готовится к взлёту

С начала 2026 года в Красноярском крае планируется увеличение ставки транспортного налога. Величина повышения варьируется от 1,5 до 12 рублей за одну лошадиную силу.
Соответствующий законопроект представлен региональным правительством и направлен на рассмотрение в Законодательное собрание.
Для владельцев легковых машин предусмотрено изменение налога, исчисляемого за одну лошадиную силу мощности двигателя. Предусмотрены следующие изменения:
К примеру, для автомобиля с мощностью 150 л. с. налоговое бремя возрастёт на 225 рублей и достигнет 2,4 тысячи рублей, пишет prmira.ru.
Для грузовых автомобилей и автобусов планируется увеличение налога в среднем на 4-5 рублей за одну лошадиную силу.
В сопроводительной записке к законопроекту указывается, что ставки транспортного налога для некоторых категорий транспортных средств не пересматривались с 2007 года, а для легковых автомобилей — с 2013 года.
По финансовым оценкам, в регионе зарегистрировано 1,2 миллиона автомобилей, и увеличение налоговых ставок принесет в бюджет дополнительно 334,8 миллиона рублей.
