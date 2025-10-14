Кошельки автомобилистов Красноярского края похудеют: транспортный налог готовится к взлёту

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:25
Экономика

С начала 2026 года в Красноярском крае планируется увеличение ставки транспортного налога. Величина повышения варьируется от 1,5 до 12 рублей за одну лошадиную силу.

Фото: Freepik is licensed under public domain
Пустой кошелёк

Соответствующий законопроект представлен региональным правительством и направлен на рассмотрение в Законодательное собрание.

Новые ставки для легковых автомобилей

Для владельцев легковых машин предусмотрено изменение налога, исчисляемого за одну лошадиную силу мощности двигателя. Предусмотрены следующие изменения:

  • Для автомобилей с мощностью до 100 л. с.: увеличение с 5 до 7 рублей (прирост 2 рубля).
  • Для автомобилей от 100 до 150 л. с.: повышение с 14,5 до 16 рублей (прирост 1,5 рубля).
  • Для автомобилей от 150 до 200 л. с.: увеличение с 29 до 32 рублей (прирост 3 рубля).
  • Для автомобилей от 200 до 250 л. с.: повышение с 51 до 55 рублей (прирост 4 рубля).
  • Для автомобилей свыше 250 л. с.: увеличение со 102 до 114 рублей (прирост 12 рублей).

К примеру, для автомобиля с мощностью 150 л. с. налоговое бремя возрастёт на 225 рублей и достигнет 2,4 тысячи рублей, пишет prmira.ru.

Изменения для грузового и пассажирского транспорта

Для грузовых автомобилей и автобусов планируется увеличение налога в среднем на 4-5 рублей за одну лошадиную силу.

Обоснование изменений

В сопроводительной записке к законопроекту указывается, что ставки транспортного налога для некоторых категорий транспортных средств не пересматривались с 2007 года, а для легковых автомобилей — с 2013 года.

Ожидаемые поступления в бюджет

По финансовым оценкам, в регионе зарегистрировано 1,2 миллиона автомобилей, и увеличение налоговых ставок принесет в бюджет дополнительно 334,8 миллиона рублей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
