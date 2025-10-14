Клиенты взбунтовались? Суши-гигант отказался от касс самообслуживания

В конце 2024 года сеть суши-ресторанов Itsu объявила о планах установки киосков самообслуживания в своих заведениях с целью сокращения расходов на оплату труда персонала.

Почему понадобились кассы самообслуживания

Основатель компании Джулиан Меткалф объяснил изданию This Is Money, что компания испытывала опасения из-за повышения правительством налогов на трудоустройство и считала внедрение экранов необходимым.

Недовольные клиенты

Однако после значительных инвестиций в новую технологию, компания была вынуждена отказаться от этой идеи, так как многие клиенты остались недовольны нововведением.

Меткалф поделился с The Times, что молодёжь хорошо адаптировалась к изменениям, но клиенты старшего возраста, особенно те, кому за 50, не оценили экраны.

Он признал, что компания поспешила с внедрением нововведений и теперь планирует вернуть традиционные кассы в каждый ресторан по мере необходимости, а также нанять дополнительный персонал для работы на кассах.

Извинения и автоматизация кухонь

В качестве извинений за изменения в системе обслуживания на кассах, сеть ресторанов раздала "тысячи печений с предсказаниями".

Помимо этого, Меткалф рассказал о внедрении роботов на кухнях Itsu. На каждой кухне компании работают по три робота, каждый из которых заменяет труд трёх человек. Несмотря на стоимость в 100 000 фунтов стерлингов (более 10 млн рублей) за каждого робота, Меткалф уверен в их экономической целесообразности, поскольку они не нуждаются в отпусках, больничных и не работают удалённо.