Миграционный тренд: Индия стремительно набирает обороты на российском рынке труда

Согласно информации, предоставленной Министерством внутренних дел, за первые полгода текущего года гражданам Индии было оформлено 23,6 тысячи разрешений на трудоустройство, что в 13 раз превышает показатели четырехлетней давности.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Мигранты на стройке

Начиная с 2021 года общее количество выданных разрешений на работу превысило 87 тысяч. В настоящее время Индия находится на втором месте по количеству трудовых мигрантов, уступая только Китаю и опережая такие страны как Вьетнам и Турция.

Преимущества "визовых" мигрантов

Многие работодатели отдают предпочтение привлечению иностранных специалистов по контракту, оформляя для них рабочие визы. Предполагается, что приток рабочей силы из Индии продолжит увеличиваться в ближайшие годы, компенсируя снижение миграционного потока из стран Центральной Азии, сообщает argumenti.ru.

Особенности трудоустройства

Процесс найма индийских работников по-прежнему сопряжён с определёнными трудностями: компании, желающие привлечь специалистов из Индии, должны пройти несколько этапов согласования с органами занятости и получить соответствующие квоты. Однако многие работодатели предпочитают сотрудничать с кадровыми агентствами, которые берут на себя ответственность за поиск квалифицированных кадров, их обучение и оформление необходимой документации.

Сферы занятости и востребованные специалисты

Основная часть индийских трудовых мигрантов занята в таких секторах экономики, как строительство, промышленность, сельское хозяйство и логистика. Помимо рабочих специальностей, в России также востребованы индийские врачи, инженеры и IT-специалисты. Эксперты отмечают высокий уровень профессионализма, владение английским языком и способность быстро адаптироваться к условиям труда и жизни в России.