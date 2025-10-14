Больше рыбы — больше вкуса: Севастополь инвестирует в рыбную консервацию

Власти Севастополя окажут финансовую помощь предприятиям, занятым в пищевой и перерабатывающей отраслях, а также производителям рыбной консервации.
Эта помощь будет предоставлена в виде субсидий на приобретение нового оборудования. Прием заявок на участие в программе заканчивается 20 октября.
Ответственным за проведение конкурсного отбора является департамент сельского хозяйства и потребительского рынка города, о чем сообщили представители правительства Севастополя в беседе с Fishnews.
Финансирование будет направлено на частичную компенсацию уже произведенных затрат, связанных с покупкой и вводом в эксплуатацию ранее не использовавшегося технологического оборудования. Кроме того, поддержка коснется расходов на изготовление рыбных консервов и пресервов.
В текущем, 2025 году, на реализацию программы поддержки из бюджета Севастополя выделено 40 миллионов рублей. Детальную информацию о программе можно найти на официальном сайте департамента.
Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.