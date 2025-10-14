Резкое падение или плавное снижение? Экономика на пороге перемен

К концу 2026 года Центробанк, вероятно, сократит ключевую ставку вдвое по сравнению с текущим уровнем в 17%, доведя её до диапазона 8-10%.

Такое мнение высказал Сергей Дробышевский, главный научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара, в беседе с изданием URA. RU.

Бюджетные планы и ожидания правительства

Правительственный проект бюджета на будущий год предполагает среднегодовое значение ключевой ставки в районе 12-13%. Для достижения данного показателя при условии, что к концу 2025 года ставка составит 16%, необходимо её снижение до 8% к концу 2026 года, подчеркнул аналитик.

Влияние снижения ставки на госдолг

"В четвёртом квартале правительство рассчитывает занимать явно по ставкам ниже 10% годовых. Бюджет посчитан, в нем заложены объемы необходимого заимствования и наращивания госдолга. Судя по комментариям и руководства ЦБ, и Минфина, эти параметры устраивают обе стороны", — отметил эксперт.

Очередное заседание совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке, запланировано на 24 октября.