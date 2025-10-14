Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медведка сбежит с огорода сама: 5 деревенских хитростей, о которых молчат соседи
Ошиблись на миллиарды световых лет: как одно открытие может переписать космические карты
Отдых с риском для здоровья: исследование показало, чем болеют путешественники
Король океана пал без боя: тайна гибели мегалодона, о которой молчали миллионы лет
Ресницы начинают расти уже через неделю: рецепт, который передают подругам шёпотом
Старый авто превращают в редкость за час: простые приёмы, о которых молчат продавцы
Копчёный аромат и вкус детства: как превратить обычное оливье в праздничный хит
Миа Бойка добавила к шоу-бизнесу навоз и зерно: в чём логика этого шага
Чисто — не значит безопасно: сколько живут невидимые враги на любимом белье

Резкое падение или плавное снижение? Экономика на пороге перемен

Экономика

К концу 2026 года Центробанк, вероятно, сократит ключевую ставку вдвое по сравнению с текущим уровнем в 17%, доведя её до диапазона 8-10%.

Кредит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кредит

Такое мнение высказал Сергей Дробышевский, главный научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара, в беседе с изданием URA. RU.

Бюджетные планы и ожидания правительства

Правительственный проект бюджета на будущий год предполагает среднегодовое значение ключевой ставки в районе 12-13%. Для достижения данного показателя при условии, что к концу 2025 года ставка составит 16%, необходимо её снижение до 8% к концу 2026 года, подчеркнул аналитик.

Влияние снижения ставки на госдолг

"В четвёртом квартале правительство рассчитывает занимать явно по ставкам ниже 10% годовых. Бюджет посчитан, в нем заложены объемы необходимого заимствования и наращивания госдолга. Судя по комментариям и руководства ЦБ, и Минфина, эти параметры устраивают обе стороны", — отметил эксперт.

Очередное заседание совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке, запланировано на 24 октября.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Домашние животные
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Наука и техника
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Последние материалы
Миа Бойка добавила к шоу-бизнесу навоз и зерно: в чём логика этого шага
Чисто — не значит безопасно: сколько живут невидимые враги на любимом белье
Старинные крепости, в которых время решило остаться — маршрут для тех, кто любит тайны
Намёк в ответ фанату: как Кэти Перри подтвердила слухи о романе с Трюдо на концерте
Загадка, покорившая мир: как сериал Шерлок стал эталоном телевизионного искусства
Новый британский танк рискует повторить судьбу Leopard 2 на Украине: машина устарела еще до выхода
Легенда американских шоссе покорила остров: редкий Chevrolet стал звуковым монстром
Волосы не держат форму? Эти ошибки при сушке феном могут разрушить вашу укладку
Кусочек осени в тарелке: молочная каша с тыквой, от которой невозможно оторваться
Цветочная оккупация: что нельзя сажать, если не хотите воевать с самосевом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.