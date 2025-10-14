Дилеры просят нажать на тормоз: новая схема утильсбора застала авторынок врасплох

7:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России готовятся пересчитать утилизационный сбор на автомобили — документ, который напрямую влияет на стоимость машин. Но бизнес просит не торопиться. Организация "Деловая Россия" направила официальное письмо первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой отложить запуск нового механизма расчёта утильсбора. По мнению предпринимателей, реформа может ударить по покупателям и дилерам, если начнёт действовать в заявленные сроки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Поток машин

Почему бизнес просит об отсрочке

Обращение направлено от имени председателя организации Алексея Репика. В письме говорится, что бизнес поддерживает обновление правил, но просит дать рынку время на адаптацию.

"Просим рассмотреть возможность отсрочки вступления данной меры на срок, необходимый для завершения оформления таможенных процедур покупателями, совершившими свои сделки в августе — октябре 2025 года", — говорится в письме председателя "Деловой России" Алексея Репика к первому вице-премьеру Денису Мантурову.

Репик подчёркивает, что многие граждане уже оплатили автомобили и столкнулись с форс-мажорными задержками в доставке. При этом новые правила могут вступить в силу ещё до того, как их машины окажутся на территории России.

Суть инициативы Минпромторга

Минпромторг РФ в сентябре 2025 года разместил на портале regulation. gov. ru проект постановления правительства, который меняет формулу расчёта утильсбора на легковые автомобили.

Если сейчас базовая ставка определяется типом и объёмом двигателя, то по проекту она будет зависеть и от мощности мотора — по прогрессивной шкале.

Для частных лиц, ввозящих автомобили мощностью до 160 лошадиных сил, льготы сохраняются. Таким образом, нововведение затронет, прежде всего, машины среднего и премиум-класса.

Планируемая дата вступления постановления в силу — 1 ноября 2025 года, однако документ пока находится в статусе проекта.

Аргументы Деловой России

"Несмотря на необходимость и комплексную проработку данного решения, оно принимается в неоднозначный для авторынка период", — отмечается в письме "Деловой России" на имя Дениса Мантурова.

В организации считают, что новые правила нужно вводить только после завершения пикового сезона закупок и растаможки автомобилей. Осенью рынок и без того испытывает повышенную нагрузку: активизируются частные покупатели, а у дилеров — наплыв корпоративных заказов.

По данным участников отрасли, доставка машины из-за рубежа может занимать до 30-40 дней после оплаты. В таких условиях покупатели рискуют попасть под новые ставки, если авто прибудет уже после 1 ноября.

Что изменится после реформы

Параметр Сейчас После реформы (проект) Расчёт базовой ставки По типу и объёму двигателя По типу, объёму и мощности Мощность двигателя Не учитывается Влияет на коэффициент Льготы для физлиц До 160 л. с. Сохраняются Статус документа Действующее постановление Проект Минпромторга Дата вступления - 1 ноября 2025 года (предварительно)

В Минпромторге ранее пояснили, что новая шкала позволит "поддержать официальных дилеров и защитить потребителей от недобросовестных посредников".

"Реформа направлена на выравнивание условий для всех участников рынка и снижение доли серого импорта", — подчеркнули в пресс-службе Минпромторга РФ в комментарии для ТАСС.

Что говорят в Деловой России

По словам экспертов организации, обновление системы утильсбора назрело, но важно не создавать дополнительную административную нагрузку.

"Бизнес не возражает против изменения формулы, но важно, чтобы нововведения не стали неожиданностью для покупателей", — отметил в разговоре с корреспондентами ТАСС Алексей Репик.

Он добавил, что речь идёт не об отмене реформы, а об отсрочке её вступления в силу, чтобы не пострадали граждане, которые уже оплатили автомобили и ждут их поставки.

Возможные последствия отказа от отсрочки

Если правительство не примет предложение об отсрочке, новые ставки утильсбора начнут действовать с 1 ноября 2025 года. В этом случае под пересчёт могут попасть машины, уже оплаченные, но не прошедшие таможню.

Это создаст юридическую коллизию: формально владельцы оплатили авто по старым правилам, но оформить их придётся по новым.

Плюсы и минусы реформы

Плюсы Минусы Повышение прозрачности рынка Вероятное удорожание автомобилей Борьба с "серыми" схемами импорта Краткий срок для адаптации Поддержка официальных дилеров Риски для покупателей в переходный период Сохранение льгот для граждан Возможные жалобы и судебные споры Рост поступлений в бюджет Замедление продаж в IV квартале

FAQ

Что такое утильсбор

Это обязательный экологический платёж, компенсирующий расходы на утилизацию автомобиля в будущем.

Кого затронут изменения

Всех импортеров и производителей, включая частных лиц.

Когда вступит в силу новый порядок

Ориентировочно — 1 ноября 2025 года, если документ будет утверждён правительством.

Сохраняются ли льготы для физлиц

Да, для машин до 160 лошадиных сил коэффициенты останутся прежними.

Зачем нужна реформа

Для учёта реальных характеристик автомобиля и выравнивания условий между импортёрами и российскими автозаводами.

Мифы и правда

Миф: утильсбор — это налог.

Правда: это не налог, а экологический сбор, который идёт в бюджет на утилизацию транспортных средств.

утильсбор — это налог. это не налог, а экологический сбор, который идёт в бюджет на утилизацию транспортных средств. Миф: реформа ударит по всем покупателям.

Правда: льготы для частных лиц сохраняются, изменения затронут в основном мощные автомобили.

реформа ударит по всем покупателям. льготы для частных лиц сохраняются, изменения затронут в основном мощные автомобили. Миф: утильсбор касается только иномарок.

Правда: он распространяется и на автомобили российского производства.

Три интересных факта

Утилизационный сбор был введён в России в 2012 году для компенсации переработки старых машин.

В 2020 году его формулу уже корректировали, чтобы поддержать отечественных производителей.

Новый проект Минпромторга делает мощность двигателя ключевым параметром расчёта.

Исторический контекст

2012: введение утильсбора в России.

введение утильсбора в России. 2020: обновление системы и повышение ставок.

обновление системы и повышение ставок. 2025: проект новой формулы и предложение бизнеса об отсрочке вступления.